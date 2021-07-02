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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко: Чтобы пройти в полуфинал каждый игрок должен провести лучший матч в своей жизни

Национальная сборная Украины
(9 голосов)

Мотивация зашкаливает

Зинченко: Чтобы пройти в полуфинал каждый игрок должен провести лучший матч в своей жизни

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вместе с Андреем Шевченко участие в пресс-конференции накануне четвертьфинального матча Евро-2020 со сборной Англии принял участие игрок национальной команды Украины Александр Зинченко.

- Какие моменты в своей карьере вы будете вспоминать, когда будете настраиваться на завтрашнюю игру?

- Любой футболист, который находится на такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. Когда я выходить завтра на поле, у меня перед глазами будет путь, который прошел я. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну. Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.

- Что вы можете сказать о сборной Англии в целом и о своих одноклубниках Уокере и Стоунзе в частности?

- Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места.

Что касается Кайла Уокера и Стоунза, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам. Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни.

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В статье: Украина Англия Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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dimonxman again (London)
02.07.2021 в 20:57
Опять этого белобрысого публикуете? Что, в сборной больше никого нет? Он же вам ясно сказал - ТИХО БЛ....
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+1
0
филанкрот (donetsk)
02.07.2021 в 20:42
мотивація--помститися швейцарцям,які підло викинули Україну з Ліги Націй
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
02.07.2021 в 20:19
И этого, Зиня, тоже не хватит. Англия на две головы выше. Но вы бейтесь, бейтесь... Вы уже и так молодцы!
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
02.07.2021 в 21:34
Куда твой оптимизм подевался?
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0
0


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