Зинченко: Чтобы пройти в полуфинал каждый игрок должен провести лучший матч в своей жизни

Вместе с Андреем Шевченко участие в пресс-конференции накануне четвертьфинального матча Евро-2020 со сборной Англии принял участие игрок национальной команды Украины Александр Зинченко.

- Какие моменты в своей карьере вы будете вспоминать, когда будете настраиваться на завтрашнюю игру?

- Любой футболист, который находится на такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. Когда я выходить завтра на поле, у меня перед глазами будет путь, который прошел я. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну. Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.

- Что вы можете сказать о сборной Англии в целом и о своих одноклубниках Уокере и Стоунзе в частности?

- Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места.

Что касается Кайла Уокера и Стоунза, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам. Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни.