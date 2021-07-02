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Зинченко: Чтобы пройти в полуфинал каждый игрок должен провести лучший матч в своей жизни
Мотивация зашкаливает
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вместе с Андреем Шевченко участие в пресс-конференции накануне четвертьфинального матча Евро-2020 со сборной Англии принял участие игрок
- Какие моменты в своей карьере вы будете вспоминать, когда будете настраиваться на завтрашнюю игру?
- Любой футболист, который находится на такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. Когда я выходить завтра на поле, у меня перед глазами будет путь, который прошел я. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну. Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.
- Что вы можете сказать о сборной Англии в целом и о своих одноклубниках Уокере и Стоунзе в частности?
- Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места.
Что касается Кайла Уокера и Стоунза, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам. Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни.
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