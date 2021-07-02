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Моуриньо: Англия точно пройдет Украину

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Прогнозы Особенного на четвертьфинальные матчи

Моуриньо: Англия точно пройдет Украину

vbetnews

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от четверьтфинальных матчей Евро-2020.

"Англия точно пройдет Украину.

Чехия против Дании? Тут сложно назвать фаворита, но я бы поставил на Данию.

Бельгия против Италии… Ооо! Это большой, действительно большой матч. Если я не скажу Италия, завтра я прилечу в Рим, и они убьют меня, поэтому я должен сказать Италия.

Швейцария против Испании - тоже большой матч, но Джака не играет, и он им нужен - Испания.

Так что в полуфиналах будут Испания, Италия, Дания и Англия" – сказал Моуриньо.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Англия Жозе Моуриньо
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Источник:
talkSPORT

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Комментарии (7)
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Djon (Киев)
02.07.2021 в 22:00
всі коментують, кому не ліньки
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0
0
Дрюон (Одесса)
02.07.2021 в 21:49
Болеем за наших, конечно, но с прогнозом Жозе соглашусь. Тем более, что на четверть он уже сбылся)
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0
0
kalan-86 (Анкара)
02.07.2021 в 21:32
Жозе, а ты продержишься главным тренером Ромы семь лет и выиграешь с ними ЛЧ.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
02.07.2021 в 21:25
Он прав. Предпосылок вообще никаких за счет чего можно обыграть Англию. Они хорошо играют в обороне, а у Украины в атаке беда бедой. Но конечно сейчас пошла волна эйфории за сборную. И многие думают, что англичанам наши дадут бой.
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+2
-1
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dimonxman again (London)
02.07.2021 в 21:50
У Украины есть одна серьезная предпосылка, которая нам дает очень хороший шанс - англичане ну нереально самоуверенны! Недооценка имеет место быть. Если наши не очканут (что вряд ли) и попытаются играть на равных - шансы очень даже не плохие! Вспомните мои слова!
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0
0
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FCLviv (Львів)
02.07.2021 в 21:15
Наші повинні віддати всі сили завтра і битись, як леви.Хлопці заткніть таких, як Моуріньо і зробіть сенсацію ! Ми з вами.
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+5
0
code906 (Kiev)
02.07.2021 в 21:11
И сказал это - «точно уволенный».
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+3
0


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