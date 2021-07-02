Моуриньо: Англия точно пройдет Украину

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от четверьтфинальных матчей Евро-2020 .

"Англия точно пройдет Украину.

Чехия против Дании? Тут сложно назвать фаворита, но я бы поставил на Данию.

Бельгия против Италии… Ооо! Это большой, действительно большой матч. Если я не скажу Италия, завтра я прилечу в Рим, и они убьют меня, поэтому я должен сказать Италия.

Швейцария против Испании - тоже большой матч, но Джака не играет, и он им нужен - Испания.

Так что в полуфиналах будут Испания, Италия, Дания и Англия" – сказал Моуриньо.