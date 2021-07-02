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Моуриньо: Англия точно пройдет Украину
Прогнозы Особенного на четвертьфинальные матчи
vbetnews
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от четверьтфинальных матчей
"Англия точно пройдет Украину.
Чехия против Дании? Тут сложно назвать фаворита, но я бы поставил на Данию.
Бельгия против Италии… Ооо! Это большой, действительно большой матч. Если я не скажу Италия, завтра я прилечу в Рим, и они убьют меня, поэтому я должен сказать Италия.
Швейцария против Испании - тоже большой матч, но Джака не играет, и он им нужен - Испания.
Так что в полуфиналах будут Испания, Италия, Дания и Англия" – сказал Моуриньо.
Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
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