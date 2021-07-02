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Беседин: Швед извинился, но неприятный осадок остался

Национальная сборная Украины
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Форвард вспомнил злосчастный эпизод

Беседин: Швед извинился, но неприятный осадок остался

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Беседин рассказал о своей травме, которую он получил в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Швецией (2:1).

— В том эпизоде ты мог быть первым на мяче?

— Если бы защитник не попал в ногу, я был бы первым на мяче, уже думал, что прокину его вперед и буду забивать гол. Но все случилось неожиданно.

— Когда это случилось, какая была первая мысль?

— Понял, что сначала не хочу смотреть на ногу, думал, она в другую сторону вывернута. Потом была адская боль. Понял, что все не очень хорошо. Боль была еще сильнее. Пришлось уходить с поля, хотя, конечно, хотелось играть. Хорошо, что выиграли, продлили свое участие на Евро и вышли в четвертьфинал.

— Матч досматривал в раздевалке?

— Нет, потом вышел туда, где тренерская скамейка. Был рядом с командой.

— После гола Довбика хотелось подпрыгнуть и побежать?

— Конечно. Но, увы…

— Фото и видео этого момента облетели весь мир. Смотрел повтор?

— В раздевалке мне ребята не показывали. Да и я не хотел видеть, хотелось переключиться. Но потом, когда добрался до телефона, много людей отмечали меня в Инстаграме с этим моментом. Больше не заходил, хочется отдохнуть от этого всего. Чуть нелегко переживать.

— Швед извинялся после матча?

— Подходил да, сразу после матча.

— Злишься на него?

— Ну как сказать… Всякое бывает. Это футбол. Так бывает. Но, конечно, в душе неприятный осадок остался. Мне, конечно, было обидно, что чемпионат закончился. Хотелось играть.

— В этом матче было много стыков. Шведы играли грубо?

— Трудно сказать. Но для меня, получается, да. Одного эпизода хватило.

— Команда тебе посвятила победу над шведами.

— Спасибо большое, приятно. Но это была победа для всей Украины.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (4)
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Arthas (Севастополь)
02.07.2021 в 22:55
"Якби захисник не влучив в ногу, я був би першим на м'ячі" нічого, що перед тим, як влучити в ногу швед вибив м'яч ???
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Red_Cat (Салоники)
02.07.2021 в 23:07
чей Крым? кто путин?
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0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
02.07.2021 в 23:32
При чём тут Крым ? При чём тут Путин ? Он твой Бог ?
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 22:53
А где шахматы?)))) Теперь каждый день будем про Беседю читать!
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0
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