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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зеленский: Завтра снова в бой. Завтра будет играть вся Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Президент призывает поддержать сборную

Зеленский: Завтра снова в бой. Завтра будет играть вся Украина

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Англией.

"Завтра снова в бой. Завтра снова за нашу сборную будет болеть вся Украина. Я понимаю, что игроки несколько недель не были дома.

Но я уверен, что каждый украинец, с каждого уголка страны скажет вам: "Ребята, еще рано домой".

Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Завтра, дай бог, будет побеждать вся Украина.

Вся Украина будет болеть за Ярмоленко из Чернигова, Зинченко, Малиновского из Житомира, за Зубкова из Донбасса, за Матвиенко из Крыма, за Яремчука из Львова, за Бущана из Одессы.

Завтра на поле будет вся страна. Давайте устроим перекличку самого большого, более 40-миллионного фан-сектора в Европе.

Начну с себя. Я – Владимир Зеленский, город – Кривой Рог. Город стального характера. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина", – сказал Зеленский.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Англия Владимир Зеленский
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Комментарии (14)
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code906 (Kiev)
02.07.2021 в 23:35
«Голосуешь за худого, глядь, через год сидит кабан...» (с)
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0
0
oda1979 (Запорожье)
02.07.2021 в 23:21
Хорошо сказал. Мужественно.
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
02.07.2021 в 22:58
спасибо жителям Кривбаса за президента ПИАНИСТА
Ответить
+2
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.07.2021 в 22:56
73% биомассы
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 22:29
Спасибо! Наш президент с народом!!!
Ответить
+2
-5
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.07.2021 в 22:57
с каким именно? уточни.
Ответить
+2
-2
Soccermen (Ростов)
02.07.2021 в 22:26
Твар ь везде его много...пробуй работать паразит е б анный
Ответить
+5
-5
Soccermen (Ростов)
02.07.2021 в 22:22
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
02.07.2021 в 22:22
Займись своими обязанностями,боец ты зелёный...Тут без тебя разберутся
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+8
-3
Soccermen (Ростов)
02.07.2021 в 22:21
Ч ми рло греб. Анное
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+6
-2
Soccermen (Ростов)
02.07.2021 в 22:21
Зелен чмо сгинь па даль не порти людям праздник футбола. Уу. Ее бба н
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+8
-3
Romeo1990ish (Червоноград)
02.07.2021 в 22:20
Краще б жував, а то рот відкриває, а про що мова неясно((
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+9
-2
dex ter (Харків)
02.07.2021 в 22:17
обоссаный шут-малорос
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+9
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.07.2021 в 23:11
который еще 7 лет назад заявил что украинцы и ка-ца-пы - адиннарот.
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+2
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