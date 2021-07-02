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Зеленский: Завтра снова в бой. Завтра будет играть вся Украина
Президент призывает поддержать сборную
facebook.com/andriy.pavelko
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем 1/4 финала
"Завтра снова в бой. Завтра снова за нашу сборную будет болеть вся Украина. Я понимаю, что игроки несколько недель не были дома.
Но я уверен, что каждый украинец, с каждого уголка страны скажет вам: "Ребята, еще рано домой".
Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Завтра, дай бог, будет побеждать вся Украина.
Вся Украина будет болеть за Ярмоленко из Чернигова, Зинченко, Малиновского из Житомира, за Зубкова из Донбасса, за Матвиенко из Крыма, за Яремчука из Львова, за Бущана из Одессы.
Завтра на поле будет вся страна. Давайте устроим перекличку самого большого, более 40-миллионного фан-сектора в Европе.
Начну с себя. Я – Владимир Зеленский, город – Кривой Рог. Город стального характера. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина", – сказал Зеленский.
Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2021
Запиши відео, назви себе, своє місто або селище!
Завтра гратиме вся Україна.
Завтра вболіватиме вся Україна.
Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!#40млнПідтримуютьЗбірну#ЗбірнаУкраїни#МиЗбірна pic.twitter.com/SmFQcPAaEA
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