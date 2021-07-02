Приключения украинцев в Италии. Прогулка Римом и последняя тренировка перед Англией

Сборная Украины , которая вчера прибыла в Рим на матч 1/4 финала Евро-2020 с Англией, не теряет времени даром.

Утром 2 июля команда прогулялась по городу. Сфотографировавшись коллективом на фоне Колизея и на белоснежных лестнице Пьяцца Венеция, украинцы вернулись в гостиницу.

К обеду тренерский штаб провел теоретическое занятие, а ближе к вечеру команда выехала на "Стадио Олимпико".

Сине-желтые вышли на "Стадио Олимпико" в полном составе - Александр Зубков присоединился к общей группе, проведя полноценную тренировку с партнерами по команде.

Тренерский штаб уделил немало внимания тактике и наработке игровой схемы на завтрашний поединок. По итогам тренировки и уровнем функциональной готовности игроков главный тренер Андрей Шевченко определится со стартовым составом на четвертьфинал.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.