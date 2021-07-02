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Приключения украинцев в Италии. Прогулка Римом и последняя тренировка перед Англией

Национальная сборная Украины
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Матч уже завтра

Приключения украинцев в Италии. Прогулка Римом и последняя тренировка перед Англией

instagram.com/uafukraine

Новина українською

Сборная Украины, которая вчера прибыла в Рим на матч 1/4 финала Евро-2020 с Англией, не теряет времени даром.

Утром 2 июля команда прогулялась по городу. Сфотографировавшись коллективом на фоне Колизея и на белоснежных лестнице Пьяцца Венеция, украинцы вернулись в гостиницу.

К обеду тренерский штаб провел теоретическое занятие, а ближе к вечеру команда выехала на "Стадио Олимпико".

Сине-желтые вышли на "Стадио Олимпико" в полном составе - Александр Зубков присоединился к общей группе, проведя полноценную тренировку с партнерами по команде.

Тренерский штаб уделил немало внимания тактике и наработке игровой схемы на завтрашний поединок. По итогам тренировки и уровнем функциональной готовности игроков главный тренер Андрей Шевченко определится со стартовым составом на четвертьфинал.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

Приключения украинцев в Италии. Прогулка Римом и последняя тренировка перед Англией - изображение 1Приключения украинцев в Италии. Прогулка Римом и последняя тренировка перед Англией - изображение 2Приключения украинцев в Италии. Прогулка Римом и последняя тренировка перед Англией - изображение 3Приключения украинцев в Италии. Прогулка Римом и последняя тренировка перед Англией - изображение 4Приключения украинцев в Италии. Прогулка Римом и последняя тренировка перед Англией - изображение 5

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В статье: Украина Англия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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dimonxman again (London)
02.07.2021 в 23:07
Конечно, как же без индивидуальной фотки зины. На всех фото команда, и отдельно зина. Парниша так прыгал перед фотокамерой, что фотограф не выдержал и сфоткал его, чтоб мальчик отстал наконец-то.
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