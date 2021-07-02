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Бущан: Мы уже сотворили историю, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше
Сегодня сборная Украины попробует пробиться в полуфинал чемпионата Европы
uaf.ua
Голкипер
"Последний год такой график, что каждый 3-4 день у нас игра. Если мы хотим играть на высоком уровне, то должны привыкнуть к подобному темпу.
Мы уже сотворили историю – первый раз вышли в 1/8 потом в четвертьфинал, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше", - сказал Бущан.
Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
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