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Бущан: Мы уже сотворили историю, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сегодня сборная Украины попробует пробиться в полуфинал чемпионата Европы

Бущан: Мы уже сотворили историю, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше

uaf.ua

Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от предстоящего матча против Англии в четвертьфинале Евро-2020.

"Последний год такой график, что каждый 3-4 день у нас игра. Если мы хотим играть на высоком уровне, то должны привыкнуть к подобному темпу.

Мы уже сотворили историю – первый раз вышли в 1/8 потом в четвертьфинал, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше", - сказал Бущан.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Англия Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.07.2021 в 00:04
пока это мелочи --надо играть дальше и не бояться --скорость пас удары по воротам
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 00:04
Думаю будуть барабани бить.
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0
-1


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