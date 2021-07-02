Бущан: Мы уже сотворили историю, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от предстоящего матча против Англии в четвертьфинале Евро-2020.

"Последний год такой график, что каждый 3-4 день у нас игра. Если мы хотим играть на высоком уровне, то должны привыкнуть к подобному темпу.

Мы уже сотворили историю – первый раз вышли в 1/8 потом в четвертьфинал, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше", - сказал Бущан.