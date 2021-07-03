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Английская телеведущая: Карта на футболке сборной Украины выглядит, как пятно
Сравнила с грязной тряпкой для мытья пола
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Телепередача "Доброе утро, Великобритания" присоединилась к поддержке сборной Англии на Евро-2020, обсуждая футбольные темы. Правда, одна из ведущих переборщила. Кейт Гарравей не только не понравилась футболка сборной Украины, но она еще и словесно осквернила ее:
"Форма похожа на футболку, которую мой сын забрал после мытья пола, которую он считает не сильно грязной. Карта похожа на пятно", - сказала она в прямом эфире.
"Тихо, тихо!" - останавливала Кейт ее соведущая Адил, смеясь.
На программе присутствовал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Зрители такие слова от Гарравей не восприняли положительно, выразив свое недовольство в соцсетях.
"Она реально это только что сказала?" - написал один из пользователей Twitter.
Поединок между Украиной и Англию состоится уже сегодня в 22:00. Матч состоится в Риме на "Стадио Олимпико".
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