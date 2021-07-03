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Вингер сборной Англии рискует пропустить матч против Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Не доиграл тренировку до конца

Вингер сборной Англии рискует пропустить матч против Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Участия полузащитника сборной Англии Букайо Сака в матче против Украины теперь под вопросом. Игрок не завершил тренировку накануне игры. Об этом сообщает Sky Sports.

"Мы должны проверить состояние Сака. На сегодняшней тренировке он получил сильный удар. Все остальные - готовы", - сказал главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт.

Вчера вечером на вингера ожидал тест, после которого определилось, готов ли он будет сыграть в матче против Украины. Пока его результаты неизвестны.

В последних двух поединках сборной Англии Букайо Сака выходил на поле в стартовом составе. Всего на его счету как раз эти две встречи.

Англия и Украина начнут матч 1/4 финала Евро-2020 сегодня в 22:00.

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В статье: Украина Англия Евро-2020 Букайо Сака
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Источник:
Sky Sports

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