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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Довбик: Я остался таким же, каким и был

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Почти ничего не изменилось после его триумфа

Довбик: Я остался таким же, каким и был

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свой победный гол во встрече против Швеции:

"Читал, что мне хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс. Приеду в город - посмотрим. Для меня ничего не изменилось.

Только прибавилось подписчиков в Инстаграм на пару тысяч и все.

Я остался таким же, каким и был. Больше ничего не изменилось в моей жизни", - сказал Довбик.

Напомним, что благодаря голу Артема Украины победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020.

Интересно, что количество его подписчиков в Instagram выросла аж на 48,2 тис с момента того матча: было 16,8 тыс перед стартовым свистком, теперь же – 65 тис.

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В статье: Украина Артем Довбик
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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Spivak63
03.07.2021 в 13:31
Та не хлопче , для типа "патриотiв" ти став малоросом та ватником. Не говори с дебилами и не давай пока интервью , откажись от почесного) тебя свои же с дерьмом смешают. У нас много адекватных украинцев но и дохера хахлов ещё осталось.
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Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 12:47
Через 10 лет Долбик : «Остаюсь таким же».
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.07.2021 в 12:15
Должно изменится! Ты должен расти и развиваться! Ты можешь стать топом и станешь! Много работай! Терпи! Работай! Будут и взлёты и падения! Удачи! У Тебя есть все для того чтобы прогрессировать!
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+1
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Ramses_ua (Запоріжжя)
03.07.2021 в 12:00
Орел степной, казак лихой...Дякую за чудові емоціі!
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0
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
03.07.2021 в 13:25
кОзак
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