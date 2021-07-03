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Довбик: Я остался таким же, каким и был
Почти ничего не изменилось после его триумфа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свой победный гол во встрече против Швеции:
"Читал, что мне хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс. Приеду в город - посмотрим. Для меня ничего не изменилось.
Только прибавилось подписчиков в Инстаграм на пару тысяч и все.
Я остался таким же, каким и был. Больше ничего не изменилось в моей жизни", - сказал Довбик.
Напомним, что благодаря голу Артема Украины победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020.
Интересно, что количество его подписчиков в Instagram выросла аж на 48,2 тис с момента того матча: было 16,8 тыс перед стартовым свистком, теперь же – 65 тис.
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