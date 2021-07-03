Довбик: Я остался таким же, каким и был

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свой победный гол во встрече против Швеции:

"Читал, что мне хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс. Приеду в город - посмотрим. Для меня ничего не изменилось.

Только прибавилось подписчиков в Инстаграм на пару тысяч и все.

Я остался таким же, каким и был. Больше ничего не изменилось в моей жизни", - сказал Довбик.