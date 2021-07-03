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Национальная сборная Украины

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ВИДЕО, как сборная Украины тренировалась на Стадио Олимпико вместе с Зубковым

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

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ВИДЕО, как сборная Украины тренировалась на Стадио Олимпико вместе с Зубковым

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня сборная Украины впервые в истории выступит на стадии 1/4 финала Чемпионата Европы. Противостоять подопечным Шевченко будет сборная Англии.

Накануне поединка у "сине-желтых" стандартно была предматчевая тренировка на игровой арене. На поле тренировались все имеющиеся 24 футболиста, кроме травмированных Артема Беседина и Дениса Попова, которые уже не помогут Национальной команде на Евро-2020.

Александр Зубков тренировался в общей группе, но до игры против англичан он еще не набрал оптимальных кондиций.

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В статье: Сергей Кривцов Украина
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Комментарии (1)
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Spivak63
03.07.2021 в 13:24
В церковь ходили?
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