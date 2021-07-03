ВИДЕО, как сборная Украины тренировалась на Стадио Олимпико вместе с Зубковым

Сегодня сборная Украины впервые в истории выступит на стадии 1/4 финала Чемпионата Европы. Противостоять подопечным Шевченко будет сборная Англии.

Накануне поединка у "сине-желтых" стандартно была предматчевая тренировка на игровой арене. На поле тренировались все имеющиеся 24 футболиста, кроме травмированных Артема Беседина и Дениса Попова, которые уже не помогут Национальной команде на Евро-2020.

Александр Зубков тренировался в общей группе, но до игры против англичан он еще не набрал оптимальных кондиций.