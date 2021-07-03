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Павелко: Игроки сборной, как всегда, получат максимальные премиальные

Национальная сборная Украины
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Функционер рассказал о поощрении для игроков

Павелко: Игроки сборной, как всегда, получат максимальные премиальные

Фото: footballua.tv/ автор неизвестен

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко дал комментарий на счет премиальных для игроков сборной Украины после Евро-2020:

"Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их интересует результат, выступление на чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме.

А уж поверьте, что они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА дает за выступления, это все благодаря игре нашей сборной, благодаря нашим игрокам.

Точно могу сказать, что наши игроки будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, все будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков", – сказал Павелко.

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В статье: Национальная сборная Украины Андрей Павелко Евро-2020
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Источник:
Футбол NEWS

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