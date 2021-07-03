Стало известно, в каких комплектах команды выйдут на матч Украина - Англия

Уже сегодня Украина и Англия встретятся в рамках четвертьфинала Евро-2020 в Риме. Представители команд определились с комплектами форм на матч.

Обе Национальные сборные выйдут на игру в традиционных домашних формах. Англия сыграет в белой футболке и синих шортах, а Украина полностью в желтом комплекте.

Матч начнется в 22:00. Эта встреча станет уже восьмой между командами в истории их противостояний..