Национальная сборная Украины
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Стало известно, в каких комплектах команды выйдут на матч Украина - Англия
Обе в домашних формах
Фото: Александр Приходько
Уже сегодня Украина и Англия встретятся в рамках четвертьфинала Евро-2020 в Риме. Представители команд определились с комплектами форм на матч.
Обе Национальные сборные выйдут на игру в традиционных домашних формах. Англия сыграет в белой футболке и синих шортах, а Украина полностью в желтом комплекте.
Матч начнется в 22:00. Эта встреча станет уже восьмой между командами в истории их противостояний..
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Источник:УАФ
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