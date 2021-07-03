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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, в каких комплектах команды выйдут на матч Украина - Англия

Национальная сборная Украины
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Обе в домашних формах

Стало известно, в каких комплектах команды выйдут на матч Украина - Англия

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Уже сегодня Украина и Англия встретятся в рамках четвертьфинала Евро-2020 в Риме. Представители команд определились с комплектами форм на матч.

Обе Национальные сборные выйдут на игру в традиционных домашних формах. Англия сыграет в белой футболке и синих шортах, а Украина полностью в желтом комплекте.

Стало известно, в каких комплектах команды выйдут на матч Украина - Англия - изображение 1Стало известно, в каких комплектах команды выйдут на матч Украина - Англия - изображение 2

Матч начнется в 22:00. Эта встреча станет уже восьмой между командами в истории их противостояний..

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В статье: Украина Англия Евро-2020
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Источник:
УАФ

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