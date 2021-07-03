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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Довбик: Только за счет сплоченности и бойцовских качеств мы можем обыграть Англию

Национальная сборная Украины
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Вперед к победе!

Довбик: Только за счет сплоченности и бойцовских качеств мы можем обыграть Англию

Фото: Євро-2020/автор невідомий

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Довбик вспомнил моменты после гола в ворота Швеции и поделился ожиданиями от матча против Англии:

"Только через некоторое время начал понимать, что произошло. Все нормально, проснулся, мы начали подготовку к сборной Англии. В моей жизни после гола в ворота Швеции ничего особенно не изменилось.

Англия - одна из сильнейших сборных не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки с лучшей лиги. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств мы можем обыграть такую ​​сборную. Будем стараться, отдавать все силы на футбольном поле. Самое главное - результат и самоотдача всей команды", - сказал Довбик.

Стартовый свисток поединка Украина - Англия прозвучит в 22:00.

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В статье: Англия Евро-2020 Артем Довбик
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Источник:
УАФ

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