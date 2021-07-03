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Зинченко: Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться
Игрок верит в успех сборной
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий перед матчем 1/4 Евро-2020 с Англией:
"Общался с одноклубниками из "Манчестер Сити" перед предстоящей игрой. Уокер – веселый парень, юморил очень много. Друзья друзьями, но как только мы выйдем на футбольное поле – никаких друзей уже не будет.
Герои каждый день рискуют своей жизнью ради чего-то. Ради страны. А мы просто стараемся по максимуму делать свою работу.
Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться. Все мы прекрасно понимаем, что в футболе бывает все, тем более исход будет решаться в одной игре", – сказал Зинченко.
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