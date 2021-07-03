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Зинченко: Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться

Национальная сборная Украины
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Игрок верит в успех сборной

Зинченко: Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий перед матчем 1/4 Евро-2020 с Англией:

"Общался с одноклубниками из "Манчестер Сити" перед предстоящей игрой. Уокер – веселый парень, юморил очень много. Друзья друзьями, но как только мы выйдем на футбольное поле – никаких друзей уже не будет.

Герои каждый день рискуют своей жизнью ради чего-то. Ради страны. А мы просто стараемся по максимуму делать свою работу.

Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться. Все мы прекрасно понимаем, что в футболе бывает все, тем более исход будет решаться в одной игре", – сказал Зинченко.

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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 Александр Зинченко Национальная сборная Англии
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Источник:
Великий футбол

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