Зинченко: Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий перед матчем 1/4 Евро-2020 с Англией:

"Общался с одноклубниками из "Манчестер Сити" перед предстоящей игрой. Уокер – веселый парень, юморил очень много. Друзья друзьями, но как только мы выйдем на футбольное поле – никаких друзей уже не будет.

Герои каждый день рискуют своей жизнью ради чего-то. Ради страны. А мы просто стараемся по максимуму делать свою работу.

Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться. Все мы прекрасно понимаем, что в футболе бывает все, тем более исход будет решаться в одной игре", – сказал Зинченко.