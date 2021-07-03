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На Стадио Олимпико будет сектор с 2,5 тысячами украинских фанатов

Национальная сборная Украины
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В "сине-желтых" будет мощная поддержка

На Стадио Олимпико будет сектор с 2,5 тысячами украинских фанатов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина сыграет с Англией в рамках 1/4 финала Чемпионата Европы-2020 в Риме. Кроме того, что подопечные Шевченко будут номинальными хозяевами, так еще и местные украинцы организуют настоящую мощную поддержку "сине-желтой" команды.

Как минимум, один сектор будет полностью забит украинскими болельщиками. На нем будут находиться 2,5 тыс болельщиков. Дополнительно еще по целому стадиону будут разбросаны фанаты с сине-желтой символикой.

Официально на "Стадио Олимпико" разрешен вход около 18 тысячам болельщикам - 25% от общей вместимости арены.

Стартовый свисток поединка Украина - Англия запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Англия Евро-2020
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