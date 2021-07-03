На Стадио Олимпико будет сектор с 2,5 тысячами украинских фанатов

Украина сыграет с Англией в рамках 1/4 финала Чемпионата Европы-2020 в Риме. Кроме того, что подопечные Шевченко будут номинальными хозяевами, так еще и местные украинцы организуют настоящую мощную поддержку "сине-желтой" команды.

Как минимум, один сектор будет полностью забит украинскими болельщиками. На нем будут находиться 2,5 тыс болельщиков. Дополнительно еще по целому стадиону будут разбросаны фанаты с сине-желтой символикой.

Официально на "Стадио Олимпико" разрешен вход около 18 тысячам болельщикам - 25% от общей вместимости арены.

Стартовый свисток поединка Украина - Англия запланирован на 22:00 по киевскому времени.