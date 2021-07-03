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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Не Вацко. Стали известны комментаторы матча Украина - Англия

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Плохая тенденция

Не Вацко. Стали известны комментаторы матча Украина - Англия

facebook.com/andriy.stolyarchuk

Новина українською

Матч 1/4 финала Украина - Англия будет транслироваться на каналах "Футбол 1/2", а также на "ТРК Украина". Комментаторами на поединке будут работать Андрей Столярчук и Владислав Шалота.

Впервые за пять встреч "сине-желтых" на Евро-2020 комментировать будут сразу два человека.

Столярчук уже дважды работал на матчах подопечных Шевченко на текущем ЧЕ: против Нидерландов и Австрии. В обоих матчах сборная Украины уступила. А вот Виктор Вацко комментировал на Евро-2020 только выигрышные матчи "сине-желтых": против Северной Македонии и Швеции.

Поединок между Украиной и Англию стартует в 22:00.

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В статье: Украина Англия Виктор Вацко Евро-2020 Андрей Столярчук Владислав Шалота
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 15:29
Два пєнісівські холуї.
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Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 15:27
Вац-ко! Вац-ко! Вац-ко! Вац-ко! Вац-ко! Тільки Вацко! Столярчука ГЕТЬ!
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