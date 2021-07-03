Не Вацко. Стали известны комментаторы матча Украина - Англия

Матч 1/4 финала Украина - Англия будет транслироваться на каналах "Футбол 1/2", а также на "ТРК Украина". Комментаторами на поединке будут работать Андрей Столярчук и Владислав Шалота.

Впервые за пять встреч "сине-желтых" на Евро-2020 комментировать будут сразу два человека.

Столярчук уже дважды работал на матчах подопечных Шевченко на текущем ЧЕ: против Нидерландов и Австрии. В обоих матчах сборная Украины уступила. А вот Виктор Вацко комментировал на Евро-2020 только выигрышные матчи "сине-желтых": против Северной Македонии и Швеции.

Поединок между Украиной и Англию стартует в 22:00.