Левченко: Английские болельщики надеются, что сборная Украины будет просто сметена

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями относительно сегодняшнего матча "сине-желтых" против Англии:

"- Сборная Англии на Евро-2020 не пропустила ни одного мяча. Оборона англичан действительно настолько неприступна?

- Она, безусловно, заслуживает комплиментов, но голевые моменты у ворот Пикфорда соперники создавали, только вот забить не могли... В целом, защита и полузащита англичан на Чемпионате Европы выглядят очень солидно. Кроме того, у них очень быстрые фланги, молниеносный переход от обороны в атаку. И все это действует комплексно, как часовой механизм. Вы только вспомните Кейна, который 90 минут может работать на разных участках поля, а на 91-й включиться впереди и забить.

- Как сборной Украины лучше построить игру с Англией?

- Не открываться, и постараться не пропустить мяч хотя бы в первые 15-20 минут, а лучше - до перерыва, что позволит быстрее адаптироваться к манере игры англичан. Впереди нашей команде придется надеяться в большей степени на стандарты и контратаки. Судьбу встречи может решить удачно исполненный штрафной удар, к выполнению которых следует отнестись очень бережно. Ну и внимательными нужно быть - с первой и до последней минуты.

- На Англию, в отличие от сборной Украины, будет давить ответственность за результат...

- Безусловно, от англичан ждут только победы, их болельщики надеются, что сборная Украины будет просто сметена... Англичане настроены выиграть Евро-2020 считают, что этому способствует турнирная сетка, и их команда готова наконец взять золото. Украинцам нужно, прежде всего, продемонстрировать свой футбол, чтобы не было потом стыдно... Нам нечего терять, и к четвертьфинальной игре необходимо подойти с холодной головой. Любой матч начинается со счета 0:0, и шансы команд со старта уровне", - сказал Левченко.