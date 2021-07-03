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Национальная сборная Украины
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Владимир Зеленский: Хороший шанс показать, что родителям футбола есть чему поучиться у детей

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Президент Украины поддержал сборную перед матчем 1/4

Владимир Зеленский: Хороший шанс показать, что родителям футбола есть чему поучиться у детей

Фейсбук Владимира Зеленского

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к футболистам национальной команды перед поединком против Англии в рамках 1/4 Евро-2020.

"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем я думаю? Англичан часто называют "родителями футбола", а у нас – один из самых молодых составов на этом Евро.

Так вот – сегодня у нас хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей.

Ребята, показывайте свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на минуту не забывали о том, что с вами на поле – 40 миллионов украинцев!" – написал Владимир Зеленский в Facebook.

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В статье: Украина Англия Владимир Зеленский
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Комментарии (5)
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Полiccя (Житомир)
03.07.2021 в 16:54
iспанський стид.... ляпае воно , а стидно менi
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+1
0
Бокерон (Ів-Франківськ-Малага)
03.07.2021 в 16:48
Немаєш чим зайнятися володька?знаєш що пес робить,коли не має що робити?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 16:41
Щось Шефіри перестали гострі гуморески своєму паяцу писати.
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 16:27
Як завжди тупо і не смішно...
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+1
-1
royalstas (Вінниця)
03.07.2021 в 16:26
У англійців самий молодий склад на євро........ вічно всуне своїх 5 копійок всюди..... навіть якщо він повний профан в якійсь темі всерівно всуне.
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+3
-1


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