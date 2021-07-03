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Владимир Зеленский: Хороший шанс показать, что родителям футбола есть чему поучиться у детей
Президент Украины поддержал сборную перед матчем 1/4
Фейсбук Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к футболистам национальной команды перед поединком против Англии в рамках 1/4 Евро-2020.
"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем я думаю? Англичан часто называют "родителями футбола", а у нас – один из самых молодых составов на этом Евро.
Так вот – сегодня у нас хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей.
Ребята, показывайте свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на минуту не забывали о том, что с вами на поле – 40 миллионов украинцев!" – написал Владимир Зеленский в Facebook.
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