Балтача: Нужно напрягать слабое место англичан – центральных защитников

Украинский наставник академии "Чарльтона" и экс-футболист киевского "Динамо" Сергей Балтача рассказал о том, как нужно сыграть со сборной Англии, чтобы добиться победы:

– В какую игру нужно сыграть, чтобы победить сборную Англии?

– Нужно напрягать их слабое место – центральных защитников. У них невысокая скорость. Нужно искать пространство за их спинами во время контратак.

Слабые английские центральные защитники были даже в мое время. На Евро-1988 мы обыграли Англию 3:1. Они – высокие, мощные, но в скорости уступают.

– Кто должен выйти против них – Яремчук или Довбик?

– Нужен быстрый форвард. Шанс в контратаке обязательно будет. Подачи с фланга эффекта не принесут, англичане переиграют наших форвардов в воздухе благодаря опыту и габаритам.

К тому же они опасных на стандартах у чужих ворот. Нам нужно очень внимательно действовать, чтобы не пропустить, – сказал Балтача.