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Балтача: Нужно напрягать слабое место англичан – центральных защитников
Тренер ждет хорошего результата от сборной
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Украинский наставник академии "Чарльтона" и экс-футболист киевского "Динамо" Сергей Балтача рассказал о том, как нужно сыграть со сборной Англии, чтобы добиться победы:
– В какую игру нужно сыграть, чтобы победить сборную Англии?
– Нужно напрягать их слабое место – центральных защитников. У них невысокая скорость. Нужно искать пространство за их спинами во время контратак.
Слабые английские центральные защитники были даже в мое время. На Евро-1988 мы обыграли Англию 3:1. Они – высокие, мощные, но в скорости уступают.
– Кто должен выйти против них – Яремчук или Довбик?
– Нужен быстрый форвард. Шанс в контратаке обязательно будет. Подачи с фланга эффекта не принесут, англичане переиграют наших форвардов в воздухе благодаря опыту и габаритам.
К тому же они опасных на стандартах у чужих ворот. Нам нужно очень внимательно действовать, чтобы не пропустить, – сказал Балтача.
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