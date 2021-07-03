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Павелко: Мы надеемся, что боевой дух будет визитной карточкой нашей команды

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Функционер верит в сборную

Павелко: Мы надеемся, что боевой дух будет визитной карточкой нашей команды

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко дал комментарий о результате встречи сборной Украины со Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020:

"Для нас был очень важный матч. Надеюсь, что нашим болельщикам понравилась игра нашей команды. Эта победа была очень важной для психологического состояния сборной Украины.

Наверное, это все вдохновляет болельщиков верить в нашу команду. Очень важный и сложный матч с Англией в Риме, и мы надеемся, что боевой дух будет визитной карточкой нашей команды", – сказал Павелко.

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В статье: Национальная сборная Украины Андрей Павелко Евро-2020 Национальная сборная Англии
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
03.07.2021 в 18:55
бойовий дух це дуже добре але у футболі на першому місці майстерність і професіоналізм а цього в нашій збірній недостатньо
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