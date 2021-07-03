Павелко: Мы надеемся, что боевой дух будет визитной карточкой нашей команды

Президент УАФ Андрей Павелко дал комментарий о результате встречи сборной Украины со Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020:

"Для нас был очень важный матч. Надеюсь, что нашим болельщикам понравилась игра нашей команды. Эта победа была очень важной для психологического состояния сборной Украины.

Наверное, это все вдохновляет болельщиков верить в нашу команду. Очень важный и сложный матч с Англией в Риме, и мы надеемся, что боевой дух будет визитной карточкой нашей команды", – сказал Павелко.