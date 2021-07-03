Национальная сборная Украины
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Беседин: Парни, удачи вам сегодня! Я уверен, что игра и результат будут достойными
Нападающий верит в свою команду
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин пожелал удачи сборной Украины перед матчем с Англией в 1/4 финала Евро-2020:
"Парни, удачи вам сегодня. Я уверен, что игра и результат будут достойными.
Спасибо всем за поддержку", – написал форвард.
Напомним, Беседин получил серьезную травму в матче 1/8 финала Евро против Швеции. Он пропустит около полугода.
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Источник:Инстаграм Беседина
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