Беседин: Парни, удачи вам сегодня! Я уверен, что игра и результат будут достойными

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин пожелал удачи сборной Украины перед матчем с Англией в 1/4 финала Евро-2020:

"Парни, удачи вам сегодня. Я уверен, что игра и результат будут достойными.

Спасибо всем за поддержку", – написал форвард.