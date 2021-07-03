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Национальная сборная Украины

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Довбик: Мы будем стараться, отдавать все силы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нападающий верит в победу сегодня

Довбик: Мы будем стараться, отдавать все силы

Faisal HQ

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал, чего ожидает от матча с командой Англии в 1/4 финала Евро-2020:

"Конечно, Англия – это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира.

Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы", – сказал Довбик.

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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 Артем Довбик Национальная сборная Англии
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Источник:
Сайт УЕФА

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