Довбик: Мы будем стараться, отдавать все силы

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал, чего ожидает от матча с командой Англии в 1/4 финала Евро-2020:

"Конечно, Англия – это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира.

Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы", – сказал Довбик.