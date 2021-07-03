Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик: Мы будем стараться, отдавать все силы
Нападающий верит в победу сегодня
Faisal HQ
Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал, чего ожидает от матча с командой Англии в 1/4 финала Евро-2020:
"Конечно, Англия – это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира.
Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы", – сказал Довбик.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт УЕФА
Популярное сейчас
- Не Вацко. Стали известны комментаторы матча Украина - Англия
- Украина - Англия: где и когда смотреть матч 1/4 финала Евро-2020
- Английская телеведущая: Карта на футболке сборной Украины выглядит, как пятно
- "Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...