Составы на матч Украина - Англия. Без Степаненко и Малиновского, но с Миколенко

Тренерскому штабу виднее, но как по мне состав провальный, хотелось бы ошибаться но перед игрой со Шведами писал, что хотелось бы увидеть Зинченко на фланге и свершилось и это дало результат, в центре он мнее эфективен, как и не нравится мне Сидорчук в отборе, слабее Степанеко, хотелось бы его в центре увидеть или двоих, за Малиновским не скучаю, он на евро пешком ходит, но стандарты лучше него в сборной никто не исполнит. В общем все равно верим и надеемся, главное чтобы игру показали