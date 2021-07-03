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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Составы на матч Украина - Англия. Без Степаненко и Малиновского, но с Миколенко

Национальная сборная Украины
Обновлено
(9 голосов)

Руслан даже в заявку не попал

Составы на матч Украина - Англия. Без Степаненко и Малиновского, но с Миколенко

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках последнего поединка стадии 1/4 Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии. Начало встречи - 22:00.

Главные тренеры национальных команд Гарет Саутгейт и Андрей Шевченко назвали стартовые составы на этот поединок.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Сидорчук, Караваев, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Тымчик, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Маунт, Филлипс, Стерлинг, Санчо, Кейн.

Запасные: Рэмсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Кэлверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

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В статье: Украина Англия
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Комментарии (92)
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dmitroj88
03.07.2021 в 21:48
Шева хитер. Понимает, что Англию пройти шансов мало, значит лучше выпустить Миколенко чтобы на него вся критика была. Понятно же, что малолетний болван снова привезет.
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+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
03.07.2021 в 21:48
Об'єктивно, ми м'яко кажучи не фаворити. Але надіємось на чудо, таке як проти Іспанії. І я вважаю що якщо заб'є команд, яка не пропустила ще жодного голу, то це вже буде успіх. Віримо в наших і в невдалий матч грейт брітенів!!!
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
03.07.2021 в 21:46
Короче,эксперты хреновы,меньше трандите,а лучше мойте ноги и ложитесь в коляску.Своим червивым глазом лучше не смотрите
Ответить
+1
-1
chicago (chicago)
03.07.2021 в 21:45
Мабуть вперше в Чикаго показують на головних каналах ТВ.Головне не стати на коліна перед початком.
Ответить
0
-1
ГенриВол (Волочиськ)
03.07.2021 в 21:41
Всі казали, що і в нас є чим здивувати. Ну і... ні чим
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 21:39
Ну що, обіграємо хавдуїдуїв?
Ответить
+2
-3
Федотов Артем (Харьков)
03.07.2021 в 21:39
этот состав играл против Австрии.ну тренеру виднее
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 21:37
Був нормальный склад на шведів, дав результат. Але пазік занадто тупий щоб команду розвивати а не деградувати.
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+4
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
03.07.2021 в 21:34
Смотрю что очень активизировались лаптеногие кокошники и даунецкие долпойопы !!..к чему бы это??..думаю к разрыву их пердаков)))
Ответить
+4
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 21:40
Команду отримали. Ні щоб підтримати тренера Саламовича...
Ответить
+1
0
aleks68
03.07.2021 в 21:45
в зеркало посмотри уё....ок
Ответить
0
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
03.07.2021 в 21:52
Не нервничай лаптеногий))..и поправь кокошник)))
0
0
LeonLeon (Poznań)
03.07.2021 в 21:33
Тренерскому штабу виднее, но как по мне состав провальный, хотелось бы ошибаться но перед игрой со Шведами писал, что хотелось бы увидеть Зинченко на фланге и свершилось и это дало результат, в центре он мнее эфективен, как и не нравится мне Сидорчук в отборе, слабее Степанеко, хотелось бы его в центре увидеть или двоих, за Малиновским не скучаю, он на евро пешком ходит, но стандарты лучше него в сборной никто не исполнит. В общем все равно верим и надеемся, главное чтобы игру показали
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+1
-1
Leolion (Alicante)
03.07.2021 в 21:32
Бл, Малины не будет, жаль что травма. Зачем этот Миколенко? Ну не идет у парня сейчас игра, не трогайте его. Раньше был оплотом стабильности, а сейчас привозит всё что можно.
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+4
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
03.07.2021 в 21:28
Больше хейта в сторону миколенко,это хорошо работает)))..он сегодня выдаст отличный матч,он же не чмохтаровский сыкун ,которые поносят по первых трудностях!
Ответить
+5
-8
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 21:34
Ти такий самий дурний, як твоя Миколенка.
Ответить
+5
-5
avatar
IM-RM-DK (Miami)
03.07.2021 в 21:56
Кокошник поправь))))
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 21:25
Миколенко: говорили-балакали...
Ответить
+3
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 21:41
Усохни бот козломордий.
Ответить
+1
-4
aleks68
03.07.2021 в 21:46
бокасса-тупая петушара
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 22:15
З чого ти взяло що я росіянин? Ніколи ним не був.
0
0
minu67 (fgccgf)
03.07.2021 в 21:22
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball. ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Ответить
0
-9
Беовульф (Одесса)
03.07.2021 в 21:17
Хмм.. С Малиной хоть в запасе как-то поспокойней было бы.
Ответить
+10
-3
androma (Вересневе)
03.07.2021 в 21:15
Будуть старатись вибігати в контратаки. Зінченко, Шапаренко, Яремчук, є кому. Головне доводити до удару. Ну і не робити дурацьких помилок. Шанс забити буде обов'язково.
Ответить
+3
-2
Беовульф (Одесса)
03.07.2021 в 21:23
Кому выбегать? И Зина и Шапа тихоходы. Яремчук тоже не спринтер. Для контры Цыганков нужен был.
Ответить
+2
-4
avatar
IM-RM-DK (Miami)
03.07.2021 в 21:14
Кому не нравиться идите пересмотрите Бельгия-касаппстан))))
Ответить
+6
0
schabay (Краснодон)
03.07.2021 в 21:25
Вчера на Бельгию посмотрели,А ты купи зеркало....
Ответить
0
-5
avatar
IM-RM-DK (Miami)
03.07.2021 в 21:30
Ну ещё можешь посмотреть как Дания разорвала касапскую помойку)))..пхахахаха
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
03.07.2021 в 21:14
В шесть защитников ... смело. А с Малиновским наверное поссорились. Особенно радует возвращение Миколенко в состав... остаётся болеть и верить в команду !!!!
Ответить
+4
-6
Беовульф (Одесса)
03.07.2021 в 21:25
Ты это, учебник по арифметике скурил, что-ли? Пять.
Ответить
+3
0
rivnenskyi (Рівне)
03.07.2021 в 21:13
Зінченко перші три матчі не на своїй позиції: ні про що, постійні обрізки. Зінченко на своїй позиції з Шведами: гол + гольова. Шева перед грою з Англією: Поставимо Зінченка аби куди, лиш не на його позицію!
Ответить
+6
-1
chicago (chicago)
03.07.2021 в 21:13
миколенко ???
Ответить
+5
-7
2.dc (Николаев)
03.07.2021 в 21:10
А шо ж Малина ... вообще, что-ли забил на это дело...
Ответить
+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 21:09
Дуже важким буде без турбіна й особливо Судакова
Ответить
+6
-7
aleks68
03.07.2021 в 21:13
есть супер мЫколенко его хватит.долб...б лижи суркису и не гавкай
Ответить
+5
-8
schabay (Краснодон)
03.07.2021 в 21:23
Согласен. С ними и выграли бы, а без них - в полночь узнаешь...
Ответить
0
-4
Камонплей
03.07.2021 в 21:08
Переляканий Миколенко (ПРОТИ САНЧО) і загнаний Караваєв =( Ну випусти ти Соболя наліво...Або Зіну туди, а в центр Макаренка, добре зі шведами ж відіграв. Біда.
Ответить
+7
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 21:28
А скільки Санчо матчів зіграв?
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 21:31
За того переляканого знову порішали...
Ответить
+1
-4
Ramses_ua (Запоріжжя)
03.07.2021 в 21:06
Україна вперед! путин х*йло!Слава України!!!
Ответить
+14
-4
unnamed (Cape May)
03.07.2021 в 21:06
Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, что Миколенуо делает в стартовом составе? Он еще не достаточно привез и набокопорил в сборной или Андрюша делает услугу Динамо? Это просто жесть.
Ответить
+12
-9
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 21:07
Пішов нах
Ответить
+8
-13
aleks68
03.07.2021 в 21:14
любишь туда ходить чМо
+1
-6
Ramses_ua (Запоріжжя)
03.07.2021 в 21:07
Він на позиції лівого півзахістника.так що не сцить
Ответить
+4
-3
ГенриВол (Волочиськ)
03.07.2021 в 21:04
Будуть наші в полуфіналі. Побачите
Ответить
+8
-3
avatar
Siren05 (Мариуполь)
03.07.2021 в 21:02
Ребята, хотел бы ошибиться, но нашим игрокам явно не хватает сил. Мой прогноз: будут держаться пока хватит сил, а затем могут элементарно посыпаться. Ещё раз повторяю, очень хочу ошибиться и желаю нашим показать самую лучшую игру на Евро! Удачи!
Ответить
+9
-5
vorofan (Житомир)
03.07.2021 в 21:03
Так воно і є
Ответить
+3
-3
Geka777 (Запорожье)
03.07.2021 в 21:02
У Малиновского травма...
Ответить
+1
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 21:30
Офіційної інформації не було. Все по тихому зробили.
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 21:42
Ось тобі офіційно у нього вивих
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 22:18
Бокаса дурна, сховайся в кукурудзу.
0
0
stah07 (Полтава)
03.07.2021 в 21:01
Судя по составу будет слив матча
Ответить
+5
-9
Рагуль (Kocтопiль)
03.07.2021 в 21:22
Збірна - не Ворскла. Дрочи й зливай мовчки.
Ответить
+2
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
03.07.2021 в 21:01
помимо того что жены в Риме, отсутствие Вацко, подьехал еще и Миколенко. Хз может не смотреть и сразу лечь спать.
Ответить
+5
-8
stah07 (Полтава)
03.07.2021 в 21:01
Судя по составу будет слив матча
Ответить
+4
-10
Рагуль (Kocтопiль)
03.07.2021 в 21:24
Збірна-не Ворскла. Д.очи та зливай мовчки.
Ответить
+3
0
Soccermen (Ростов)
03.07.2021 в 21:00
??что за порно ??где малина. Шева свали на. Хрен физрук гребанный...президент клоун тренер клоун...малиновский один кто ударить может...пазик гребанный
Ответить
+7
-14
wist15 (Киев)
03.07.2021 в 21:03
ПроФФесор, это вы? Як та у Ростовi?
Ответить
+10
-2
belarus_1978 (Киев)
03.07.2021 в 21:06
Вроде и мародера в Украине убрали, а все какие то схемы крутят.
Ответить
+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 21:08
Мародерів якраз додалося
+5
-2
Putler kaput (Київ)
03.07.2021 в 21:11
Порно было на Евро-2020 в исполнении паРаши) Причем жесткое) Сиди там за поребреком ровно на чеченской бутылке и не кукарекай!!! А ещё лучше выпей мацковский национальной напиток бояришник!!!)
Ответить
+6
-3
Soccerman (Москва)
03.07.2021 в 22:02
молчать тупое , я хочу подсказать
0
0
prockop4uck (Киев)
03.07.2021 в 20:58
Руслана на полуфинал приберег? Хороший ход.
Ответить
+9
-2
ГенриВол (Волочиськ)
03.07.2021 в 21:02
Потом будуть як раз казати, що його приберегли на поуфінал. Точно як хотіли вийти на шведів
Ответить
+3
-1
Comment06 (Украина)
03.07.2021 в 20:50
Нормальный стартовый состав. С перспективой выхода Малиновского, Степаненко, Довбика, Макаренко, Цыганкова. Удачи!!!
Ответить
+3
-4
Header (Черкассы)
03.07.2021 в 20:51
Малиновский вне заявки
Ответить
+10
-1
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
03.07.2021 в 20:52
Малиновського нема в заявці.
Ответить
+6
0
avatar
ascent (Луксор)
03.07.2021 в 20:59
Цыганков - это балласт.
Ответить
+4
-11
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.07.2021 в 20:50
А так хотелось верить((((( Но глядя на состав, все мечты развеялись(((((
Ответить
+10
-9
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 20:52
Ну так немає марлоса і Судакова.
Ответить
+5
-4
филанкрот (donetsk)
03.07.2021 в 21:00
до чого тут Марлос?Малиносвського немає,а без нього англійців не розірвуть
+2
-5
aleks68
03.07.2021 в 21:00
одного мЫколенко хватит идиот
+2
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 21:09
А у якій грі з 4х Малиновський когось розірвав?
+8
0
Pein1986 (Алчевск)
03.07.2021 в 20:49
Ну теперь смысла смотреть особого нет. Миколенко точно привезет, и скорее всего даже не один. Вот было же все более-менее нормально со Швецией, зачем опять этот бокопор?
Ответить
+9
-8
avatar
ascent (Луксор)
03.07.2021 в 20:58
Согласен, может привезти...
Ответить
+7
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 21:27
Миколенка запхали в старт.
Ответить
+2
-4
Alex-696 (Немирів)
03.07.2021 в 21:31
Треба пейна з аскентом призначати головними тренерами збірної - он які розумні люди. А юрчака - помічником.
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 21:42
Дурник, підгорає?
0
-2
Alex-696 (Немирів)
03.07.2021 в 21:50
Це ви ,- дурники. Не знаєте, що, де, хто у якій формі, як має грати команда, але виносите своє рішення, яке має бути істиною в останній інстанції.
0
0
avatar
Artem-south (Херсон)
03.07.2021 в 20:48
Лично я буду кайфовать, Украина в четверть финале, пусть это будет интересный и не стыдный матч
Ответить
+13
-1
rivnenskyi (Рівне)
03.07.2021 в 20:47
Як це розуміти?
Ответить
+7
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
03.07.2021 в 20:47
......?!ну фартовий так фартовий
Ответить
+5
0
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 20:45
Нашим сегодня не здавать назад будто молодой Федор Емельяненко или молодой Конор МакГрегор.Сегодня нет киевских,полтавских,львовских.Сегодня Украина!!!Верим В Команду!!!Наши победят 2-1!!!СЛАВА УКРАИНЕ-ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Ответить
+8
-7
avatar
Serega1111 (Киев)
03.07.2021 в 20:59
Ка.ца.п, раз уже спалился, то меняй ник и не дрочи мозги. Без твоей поддержки обойдемся
Ответить
+5
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
03.07.2021 в 21:36
Ага! Вот оно что! А мне показалось, что мне показалось! ) Спасибо, что подтвердил мои предположения.
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
03.07.2021 в 21:02
Лично мне больше нравился взрослый Емельяненко. В боях против Дэна Хендерсона, Мэтта Митриона и Райана Бейдера
Ответить
+2
-1
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 21:27
Ты извращенец?
0
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
03.07.2021 в 21:33
Нет
0
0
butre (мама)
03.07.2021 в 21:46
Ахаха!
0
0
Header (Черкассы)
03.07.2021 в 20:45
Шеве видней, конечно. Но Зина слева был лучше, чем Зина в центре и чем Микола слева. Степа в опорной пригодился бы. А по Малиновскому - травма?
Ответить
+14
-2
Soccerman (Москва)
03.07.2021 в 21:05
малина травма? не верю, шева обкуренный
Ответить
+2
-6
rivnenskyi (Рівне)
03.07.2021 в 21:12
дуй звідсіля
+3
-2


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