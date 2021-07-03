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Составы на матч Украина - Англия. Без Степаненко и Малиновского, но с Миколенко
Руслан даже в заявку не попал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках последнего поединка стадии 1/4 Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии. Начало встречи - 22:00.
Главные тренеры национальных команд Гарет Саутгейт и Андрей Шевченко назвали стартовые составы на этот поединок.
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Сидорчук, Караваев, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Тымчик, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Довбик.
Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Маунт, Филлипс, Стерлинг, Санчо, Кейн.
Запасные: Рэмсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Кэлверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.
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