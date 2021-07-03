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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина пропускает в 11-м матче подряд финальных турниров Евро

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Неутешительная статистика

Украина пропускает в 11-м матче подряд финальных турниров Евро

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Сборная Украины в Риме играет против национальной команды Англии в рамках 1/4 Евро-2020.

Украинцы пропустили уже на 4-й минуте встречи - ворота Бущана поразил Кейн.

Таким образом, украинцы пропустили в 11-ти последних матчах в финальной стадии Евро. То есть, во всех поединках команды на финальных турнирах чемпионатов Европы.

Украина пропускала во всех матчах на Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), во всех – на Евро-2016 (0:2, 0:2, 0:1) и в четырех первых встречах на текущем чемпионате Европы (2:3, 2:1, 0:1, 2:1).

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В статье: Украина Англия
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Комментарии (6)
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sanya-78 (Днiпро)
03.07.2021 в 23:10
3-0 все....Це як з голландией.
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alex.belogubko (одесса)
03.07.2021 в 22:58
Шапаренко Сидорчука надо менять пасы только назад и команда не сыграна --бегают кучей на одного игрока--пора выпускать Довбика -Судакова эти хоть выкладываються не стоят --у нас нет скорости и ударов по воротам начинаеться перепасовка в штрафной когда надо бить
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-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.07.2021 в 23:15
Что блд? Из-под Матвиенко забивают, а умалишённым динамовцы мешают? Шахтёр головного мозга :)
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Забиватор (Mariupol)
03.07.2021 в 22:55
Счас мы этим нигерам хвосты накрутим
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 22:52
Нормально, у другому таймі вийдуть Судаков і марлоса і виграємо...
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okolegko (Київ)
03.07.2021 в 22:31
Схоже, шевченко хоче програти десь 0:5 чи 0:6. Те, що відбувається на газоні, просто знущання над нами
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