Украина пропускает в 11-м матче подряд финальных турниров Евро

Сборная Украины в Риме играет против национальной команды Англии в рамках 1/4 Евро-2020.

Украинцы пропустили уже на 4-й минуте встречи - ворота Бущана поразил Кейн.

Таким образом, украинцы пропустили в 11-ти последних матчах в финальной стадии Евро. То есть, во всех поединках команды на финальных турнирах чемпионатов Европы.

Украина пропускала во всех матчах на Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), во всех – на Евро-2016 (0:2, 0:2, 0:1) и в четырех первых встречах на текущем чемпионате Европы (2:3, 2:1, 0:1, 2:1).