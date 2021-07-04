Шевченко - о новом контракте: Потом примем решение. Есть время

Наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко во время послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос о продолжении своей работы на этом посту.

"Сперва мы вернемся в Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит", - отметил Шевченко.

Напомним, что контракт специалиста истекает вместе с окончанием чемпионата Европы и стороны рассматривают возможность его продления до декабря 2022 года. Таким образом, "жёлто-синие" проведут до конца с нынешним тренерским штабом и отборочную кампанию к ЧМ, а также могут сыграть в финальной части турнира.