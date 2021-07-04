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Шевченко - о новом контракте: Потом примем решение. Есть время

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Соглашение вот-вот истекает

Шевченко - о новом контракте: Потом примем решение. Есть время

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко во время послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос о продолжении своей работы на этом посту.

"Сперва мы вернемся в Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит", - отметил Шевченко.

Напомним, что контракт специалиста истекает вместе с окончанием чемпионата Европы и стороны рассматривают возможность его продления до декабря 2022 года. Таким образом, "жёлто-синие" проведут до конца с нынешним тренерским штабом и отборочную кампанию к ЧМ, а также могут сыграть в финальной части турнира.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
Dynamo.kiev.ua

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Комментарии (9)
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grassion (Харьков)
04.07.2021 в 03:05
Шева говорил- ВОЛЕВАЯ КОМАНДА..,..,.,,,,,,, Ну ДА
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0
0
grassion (Харьков)
04.07.2021 в 02:52
Англия была права...... (третий состав и левой) Увы......
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0
0
grassion (Харьков)
04.07.2021 в 02:49
Только как Черчесов....(хватит) Ближняя игра - позор!!! Просто возьми ТАХ........До пазика
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0
0
grassion (Харьков)
04.07.2021 в 02:45
Так безвольно вынимать.......Голосуйте за меня(
Ответить
0
0
grassion (Харьков)
04.07.2021 в 02:42
Испанский стыд...............
Ответить
0
0
Dnepr United (Днепр)
04.07.2021 в 02:37
Дайте уже Реброву порулить
Ответить
0
-1
balamyt (Boston)
04.07.2021 в 02:46
Чтобы он снова Зубкова тащил
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0
0
vituynia (Черкассы)
04.07.2021 в 02:21
Вот было бы здорово,что б Андрею Николаевичу сказали большое спасибо,вручили огромный букет цветов и дали ногой под зад. Уйти тоже нужно вовремя. Для него это лучший момент, хороший результат на евро останется, будет ему позитив в резюме для будущего работодателя, а убогая игра его команды постепенно забудется. И для сборной хорошо, ибо нужен тренер способный поставить игру, и желательно иностранный (только вот нужен ли Павелке независимый тренер), и Шева сохранит лицо и репутацию удачливого тренера.
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
04.07.2021 в 02:12
Хе хе Шеву лишать як росія тупицу Черчесова і будуть два брата кіндрата от сміх тай годі.
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+1
-1


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