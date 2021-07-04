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Караваев: Мы были хорошо готовы к игре
Однако быстрые голы все испортили
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение сборной Украины в четвертьфинальном поединке Евро-2020 против Англии:
"Это, конечно, была очень тяжелая игра. Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был серьезный психологический удар, потому что мы были хорошо готовы к игре.
Мы изучали соперника, знали, что они очень хорошо используют свободные зоны сзади. В первом тайме мы играли хорошо, даже после пропущенного гола. Не позволили им создать много моментов. У нас тоже была пара моментов.
Но класс сказывается, нельзя ни на секунду терять концентрацию, потому что на этом уровне достаточно дать сопернику полшанса, и он тебя накажет. Нам обязательно нужно уделять больше внимания стандартам", - сказал Караваев.
Для Александра этот Чемпионат Европы был первым крупным международным форумом в футболке сборной Украины. Он стал одним из пяти футболистов Шевченко, которые провели максимальные 480 минут на поле в пяти матчах.
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