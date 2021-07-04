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Национальная сборная Украины

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Караваев: Мы были хорошо готовы к игре

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Однако быстрые голы все испортили

Караваев: Мы были хорошо готовы к игре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение сборной Украины в четвертьфинальном поединке Евро-2020 против Англии:

"Это, конечно, была очень тяжелая игра. Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был серьезный психологический удар, потому что мы были хорошо готовы к игре.

Мы изучали соперника, знали, что они очень хорошо используют свободные зоны сзади. В первом тайме мы играли хорошо, даже после пропущенного гола. Не позволили им создать много моментов. У нас тоже была пара моментов.

Но класс сказывается, нельзя ни на секунду терять концентрацию, потому что на этом уровне достаточно дать сопернику полшанса, и он тебя накажет. Нам обязательно нужно уделять больше внимания стандартам", - сказал Караваев.

Для Александра этот Чемпионат Европы был первым крупным международным форумом в футболке сборной Украины. Он стал одним из пяти футболистов Шевченко, которые провели максимальные 480 минут на поле в пяти матчах.

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В статье: Украина Англия Александр Караваев Евро-2020
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Комментарии (8)
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Матч Футболович
04.07.2021 в 09:35
Самовнушение от Шевы уже подзапаривает: я не хочу какать, я не хочу какать, я не уср@лся, я не уср@лся.... щёки надувает, горжусь, мы играли, мы имели моменты. Какие моменты?! Всё выглядело очень убого, вы имели только Фарт - весь чемпионат.
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+2
0
Litb@rski (Кёльн)
04.07.2021 в 09:21
У меня лично не складывается пазл....быть готвыми и допустили столько ошибок......В чем подвох(
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+1
0
lir1205 (Запорожье)
04.07.2021 в 08:49
на очко вы были готовы сходить! не было абсолютно ничего((( даже спортивной злости
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+5
-1
pilips111 (Чернигов)
04.07.2021 в 10:12
Минус случайно, плюсую
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0
0
storm_ua (Николаев)
04.07.2021 в 08:33
Ахаха, караваев ну ты и клоун, самый трусливый игрок в истории.. Вечный пасовщик назад...
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+5
-1
pilips111 (Чернигов)
04.07.2021 в 10:13
Плюс
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0
0
учитель футбола (Львов)
04.07.2021 в 08:28
Особенно,ты.Ни одного паса вперед,все назад.Позор нашего футбола.Ни мяч остановить.ни пас дать.Зачем такие футболисты нужны?Да еще и в сборной?
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+5
0
Зритель (Харьков)
04.07.2021 в 08:45
Учитель, взрастите лучших!
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+2
0


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