Зеленский: Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение "сине-желтых" в матче Евро-2020 против сборной Англии:

"Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы.

Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы - впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

И самое главное! Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки! "Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!

Все это время мы были одной командой! Все это время - действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА! Продолжим это! Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА! Слава Украине!" - написал Зеленский в соцсетях.