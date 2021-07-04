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Зеленский: Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше
Поддержка от высших чинов
uaf.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение "сине-желтых" в матче Евро-2020 против сборной Англии:
"Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы.
Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы - впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!
И самое главное! Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки! "Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!
Все это время мы были одной командой! Все это время - действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА! Продолжим это! Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА! Слава Украине!" - написал Зеленский в соцсетях.
Для сборной Украины вчерашнее выступление в четвертьфинале ЧЕ был дебютным. Подопечные Шевченко покинули турнир, а сборная Англии встретится с Данией в полуфинале соревнования.
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