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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зеленский: Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

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Зеленский: Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше

uaf.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение "сине-желтых" в матче Евро-2020 против сборной Англии:

"Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы.

Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы - впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

И самое главное! Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки! "Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!

Все это время мы были одной командой! Все это время - действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА! Продолжим это! Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА! Слава Украине!" - написал Зеленский в соцсетях.

Для сборной Украины вчерашнее выступление в четвертьфинале ЧЕ был дебютным. Подопечные Шевченко покинули турнир, а сборная Англии встретится с Данией в полуфинале соревнования.

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В статье: Украина Англия Владимир Зеленский
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Комментарии (13)
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football_soccer (Украина)
04.07.2021 в 10:21
Вылет сборной это не боль. Боль это каждый день твоего президентства
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0
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 09:54
Порошенко уже Гонтареву поздравил с победой и деток своих, они же уже все англичане фактически.
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0
-2
avatar
Карикатурист (Білозерське)
04.07.2021 в 09:31
Дуже шкода, що збірна України не слухає президента Зеленського, адже найвеличніший краще за будь-якого тренера знає, що для того, щоб перемагати, потрібно просто перестати пропускати. Ну і, звісно, в своїй голові він вже виграв чемпіонат Європи.
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+1
0
Dmitrich (Луганск)
04.07.2021 в 09:27
Щоб бути Президентом країни, а не компанії медіа-шоу, треба бути державним діячем, а не грати роль.
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+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
04.07.2021 в 09:18
Плюнь в глаза - божья роса.
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+3
0
Litb@rski (Кёльн)
04.07.2021 в 09:16
Но лучше без вас ""уважаемый""
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+4
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.07.2021 в 09:15
Как же оно задрало своими высерами на каждом углу. Почему у нас през , если не вор , то дбл ???
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+5
0
Матч Футболович
04.07.2021 в 09:28
Между ними был не дбл, но в стране сильно много биомусора с правом голоса,отечественному инфантилизму захотелось поржать, на хлеб нечего было мазать, полвареника - имеем то что заслуживаем. Наслаждаемся этой дыбильной харей дальше и гнусявым голоском, телу снова нужно в отпуск, перетрудился, три видосика для сборной снял)))
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+2
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 09:52
Между ними был мародер, вору и не снилось столько украсть как это сделал Петро на схемах.Зеленский только в одном дебил, он думает с мародером и его шавками можно договорится.
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2021 в 09:07
Как-то Шефиры текст по дебильному написали.
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+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2021 в 09:04
Песдіти, не камінці тягати. Клоуни, мля.
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+5
0
viajador (то є Кошмарів Ситі )
04.07.2021 в 08:48
Дякуємо, Пане Президенте за підримку збірної! Завжди разом!! 12 гравець!!!
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0
-9
viajador (то є Кошмарів Ситі )
04.07.2021 в 09:36
Мінусують то порохоботи.
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0
0


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