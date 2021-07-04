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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины пропустила самый быстрый мяч в своей истории выступлений на Евро

Национальная сборная Украины
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Рекорд был побит на целых 15 минут

Сборная Украины пропустила самый быстрый мяч в своей истории выступлений на Евро

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Во вчерашнем матче чвертьфинала Евро-2020 Украина - Англия счет был открыт уже на четвертой минуте. Автором гола в ворота Георгия Бущана стал нападающий "Трех львов" Кейн.

Для "сине-желтых" этот пропущенный мяч стал самым быстрым в истории выступлений на чемпионатах Европы. До этого рекорд принадлежал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи, который отметился в воротах тогда еще Андрея Пятова на 19 минуте в первом туре группового этапа Евро-2016.

В целом сборная Украины на трех подряд европейских форумах пропустила 19 голов за 11 матчей, ни разу не оставив свои ворота сухими.

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В статье: Украина Англия Евро-2020 Гарри Кейн
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