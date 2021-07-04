Сборная Украины пропустила самый быстрый мяч в своей истории выступлений на Евро

Во вчерашнем матче чвертьфинала Евро-2020 Украина - Англия счет был открыт уже на четвертой минуте . Автором гола в ворота Георгия Бущана стал нападающий "Трех львов" Кейн.

Для "сине-желтых" этот пропущенный мяч стал самым быстрым в истории выступлений на чемпионатах Европы. До этого рекорд принадлежал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи, который отметился в воротах тогда еще Андрея Пятова на 19 минуте в первом туре группового этапа Евро-2016.

В целом сборная Украины на трех подряд европейских форумах пропустила 19 голов за 11 матчей, ни разу не оставив свои ворота сухими.