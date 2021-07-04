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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко о четвертьфинале Евро: Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Уровень совсем другой

Шевченко о четвертьфинале Евро: Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать

Faisal HQ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подытожил выступления на Евро-2020 в контексте достижения этой же стадии турнира на ЧМ-2006:

"Да, прошло 15 лет, и после четвертьфинала Мундиаля сборная пробилась в четвертьфинал Евро. Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-пяти лигах.

Я очень доволен выступлением команды. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они попытались играть в футбол", - сказал Шевченко.

Отметим, что 16 игроков из вчерашней заявки "сине-желтых" на матч выступает в клубах УПЛ, в то время как 20 исполнителей "Трех львов" играют в Английской Премьер-Лиге.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Англия Евро-2020
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Источник:
УАФ

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Комментарии (62)
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тутти-10 (Сумська область)
04.07.2021 в 10:10
А ти, Андрюха, протягуй і прилаштовуй пацанів у Європі. Чай авторитету твого вистачить. Особливо в Італію. Там тебе пам'ятатимуть і поважатимуть завжди. От і не обов'язково нам мати сильний чемпіонат. В нинішніх економічних умовах сильного чемпу чекати дуже довго
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0
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:21
Да никто покупать не хочет за бешенные бабки, а наши олигархи не продают своих рабов, им бабки не нужны, они и в Украине хорошо воруют.
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0
0
Одіссей (Донецьк)
04.07.2021 в 10:07
Исчо раз повторюсь ...чемп с 12 командами был для нас оптимален ...Первая шестерка через два года ...Шахтер ...Динамо ...Днепр ... Металлист ... Черноморец ... Заря ...10 туров настоящего футбола ...под это дело можно торгануть и телеправами ...есть что смотреть)
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+2
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:09
У нас футбол стал политикой, даже Петя побежал обниматься, хотя до этого думал что футбол это конфеты.
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+1
0
дЫркофан
04.07.2021 в 10:12
зеленский чем лучше?своё .....суёт везде.привыкло быть на виду?
0
0
тутти-10 (Сумська область)
04.07.2021 в 10:17
За сьогодні вже стільки постів накатав про Пороха, на різних гілках. Виключай негайно г+г, бо в тебе загострення. З'їж рошенку)
+1
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:22
Да коричневые кукарекают чего то с утра.
0
0
Одіссей (Донецьк)
04.07.2021 в 10:10
Та не вопрос хочешь быть политиком имей клуб в шестерке)
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0
0
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ascent (Луксор)
04.07.2021 в 10:20
И всё за свои кровные, ни копейку у народа...
0
0
efim423 (odessa)
04.07.2021 в 10:12
согласен , 4 матча динамо - шахтёр было круто
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
04.07.2021 в 10:16
Как это у нас может быть меньше команд чем у агрессора?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 10:05
А кто мешает молодым уезжать в Европу и там расти??? В УПЛ спокойнее же:))) это раз. Ну и два: Макаренко, Безус, Соболь… много они получили времени на Евро?? Играли травмированный малина, фарфорозубый Седан и тормознутый тихоход Сидор. Андрюха пытается свой зад прикрыть и лепит отмазки.
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+1
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:06
Тот кто скупает их пачками еще в юном возросте у бедных родителей, которые за 200 баксов корячатся месяцами на работе, а тут дядя с баблом пришел.
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
04.07.2021 в 10:07
Выбор то не очень большой!!! А теперь представьте что у нас есть двой Малин,Зин,Яремчука, Ярмоленков и тд
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 10:08
Внимательно читаем. У молодых что, вечные контракты??? В европах пахать надо. Конкуренция двигатель прогресса. В УПЛ ее нет. Ну и Карманный павелка с кумом Шевченко в УАФ. Вот и все
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0
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:10
Да у молодых уже контракты, по ним можно сгноить футболиста, если он новый не подпишет.
0
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 10:12
Кого сгноили??
0
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:15
Футбол это деньги, если ты не подпишешь контракт тебя начинают уничтожать, как в прямом так и переносном смысле .Вариантов масса, от физического до морального.
0
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 10:15
Кого уничтожили и сгноили??
0
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:17
Наши пацаны стали ЧМ где они сейчас?Но это верхушка, а еще сотни пацанов ты и не знаешь даже.
+1
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:03
Нашим доморошеным олигархам пацанов надо отпускать в европу, а не мариновать их дома, но например что для Суркисов или Ахметова те миллионы, если они в стране миллиарды грабят, а отпустив футболистов, это для них проявление слабости перед друганами, хорошо что парашкин еще не полез в футбол, у того 2, 5 тонны денег лежит просто так, а не работают , как во всем мире у богатых людей.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 10:06
А кто молодых не отпускает??? Молодые сами не горят желанием. Нафига? Бабло есть, девки есть, кабаки есть. Напрягаться не нужно
Ответить
0
-1
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:07
Их скупают как рабов еще в юном возрасте у нищих родителей.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 10:10
И шо? Даже если контракт на пять лет, можно уехать лет в 21-22. Хвост крутит собакой.
0
-1
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:11
Нельзя, ты за два года либо подписываешь новый, либо идешь играть в райцентр за село.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 10:14
Да ладно. В ДК вон молодняка на свободные хлеба кучу отправили.
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
04.07.2021 в 10:03
А теперь это нужно объяснить Суркису и Ахметова!!!! Сколько украинских футболистов они продали в топ лиги за 15лет????? Ценник в 30млн за Мыколенко или 35млн за Матвиенко это нормально? У нас такие успехи это исключение,попадает иногда хороший подбор футболистов и они дают по первой результат,а потом сгнивают в УПЛ,а теперь представьте если бы 6-7 человек после Евро уехало в топ лиги и какой результат мы бы дали на следующем Евро!!!! Думайте
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+1
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:05
Вот именно, но наши олигархи воруют тут денег достаточно, им нем нужны миллионы, им нужно власть над людьми.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 10:11
А что мешало уехать Матвиенко по истечении контракта?? Вон Витя ушел в Аталанту и не жужжу
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0
-1
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 09:58
Войну надо заканчивать, мародеров олигархов типа Пети и Медведчука надо подсрачниками гнать, экономику поднимать, тогда и футбол будет.
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+2
0
дЫркофан
04.07.2021 в 10:06
и зеленскому пинка под зад?балабол известный
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
04.07.2021 в 09:56
Сейчас повысить качество можно только за счет сокращения количества, но на такое патриоты не пойдут: мы же как в Северной Корее строим фиктивные города для очковтирательства...
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0
0
andyua (Kyiv)
04.07.2021 в 09:54
Я б на місці Шевченка у другому таймі після 0-3 дав би пограти максимальній кількості гравців. А Шева якось не зорієнтувався, як завжди тупанув...
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+2
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 09:55
Похоже он потерял чувство времени.
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
04.07.2021 в 09:51
Еще бы тренера нормального...
Ответить
+2
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 09:55
Где его взять?
Ответить
0
0
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ascent (Луксор)
04.07.2021 в 09:58
Не хочется признавать, но даже дед Луческу сделал из г0вна пулю... Так что надо искать...
+1
0
Рівнянин (Рівне)
04.07.2021 в 09:50
Відсутність у гравців психологічної стійкості-головна причина невдач.Вийшли на поле переляканими,і цей переляк паралізував все.Все ж у збірній повинен бути досвідчений психолог.Ще на стадії відбору до збірної гравці повинні проходити поглиблені тести на психологічну стійкість.Скажімо,той же Попов,при всіх його мінусах-боєць.Він не дав би так просто розстрілювати ворота,як це дозволяли робити Кривцов,Матвієнко,Забарний...З цього складу збірної,один Степаненко і ще,моливо,Ярмоленко,що можуть тримати удар і не знітитись перед обставинами.Всі інші-перелякані аморфні тіла.
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+2
0
Матч Футболович
04.07.2021 в 10:14
Согласен, добавил бы к Стёпе и Ярмоле ещё бы Жору Бущана. Если бы не он, подобное было бы ещё раньше. Остальные перепуганные, дёрганные, не готовые ментально...
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+1
0
UPG-300 (Днепр)
04.07.2021 в 09:34
Я уже писал на другой статье,как настраивал венгров их капитан в матче с Германией есть ролик на Ютубе после такого как не выйти и не умереть ,на поле можно также посчитать трансферные стоимости дело не в стоимости а в самоотдаче
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+1
-1
SportStats (Одесса)
04.07.2021 в 09:47
Сильно, но видео старое и не перед матчем с Германией.
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
04.07.2021 в 09:32
Куда ж уже реже
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+1
0
дЫркофан
04.07.2021 в 09:32
сильный чемпионат?с минаем,олимпиком,ингульцом?если уже у десны финансовые проблемы.кто следующий может исчезнуть?оставить 10-12 команд пусть играют в четыре круга.ещё что делать с лимитом на легионеров?ужесточать-не поможет или отменять.
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+1
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
04.07.2021 в 09:49
Приєднатися до чемпіонату Молдови - розігрувати Об'єМол.
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0
0
дЫркофан
04.07.2021 в 10:03
не мели х....
0
0
2.dc (Николаев)
04.07.2021 в 09:57
+1 ... и я примерно то же написал, да переборщил с эпитетами - текст зарезали. В общем - будем надеяться, что Шева донесет "умные мысли" до УАФ, а то судя по лучезарному лику Павелки, мы и так уже на максимуме, и вообще все ОК ...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2021 в 09:31
Если у нас не будет кумовских схем по продаше "своих" игроков, мы будем туда попадать и нормально играть.
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+4
-1
UPG-300 (Днепр)
04.07.2021 в 09:28
Можно говорить про уровень чемпионата если бы сборная вышла бы на матч как на последний бой,а не ходили по полю возьмите сборную Швейцарии или у них чемпионат выше на голову?Но как они отбегали последних два матча кто то кинет камень в их огород на пределе возможностей а у нас ни одного такого матча поэтому говорить об уровнях чемпионата не уместно
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+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
04.07.2021 в 09:18
Если сложить сумму бюджетов всех клубов УПЛ то получится миллионов на 30 меньше чем трансферная стоимость Харри Кейна или Рахима Стерлинга, есть еще у кого-то вопросы ?
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+2
-3
vgolovan (полтава)
04.07.2021 в 09:19
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.07.2021 в 09:18
Умничка!
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
04.07.2021 в 09:17
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
04.07.2021 в 09:17
Подякував хлопцям за самовіддачу й за те, що вони спробували грати у футбол”, - попробовали играть в футбол но не получилось ну ничего на следующий раз получится может быть
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0
-2
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Cannabis Sativa (Луцк)
04.07.2021 в 09:13
Потрібно зробити такий календар, щоб наші гравці вчилися грати двічі на тиждень. В такому ритмі грає вся Європа. А в нашої збірної на кожен другий матч (через три дні) вже сил не вистачає. Так було у відбірковому циклі, так сталось і на Євро
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+3
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
04.07.2021 в 09:19
Якщо немає можливості наситити графік українського чемпіонату (за рахунок розширення кількості учасників або впровадження Кубку Лігі), то треба якомога більше (і якомога швидше) відпускати наших гравців в команди топ-5 чемпіонатів
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+1
0
дЫркофан
04.07.2021 в 09:26
да луческу уже ноет-перенесите матч за супекубок они устали нужно отдохнуть.возвращаться к 12 командам в упл и играть в четыре круга.всем без финансовых гарантий увы на выход.
+1
0
5ata4ok (Харьков)
04.07.2021 в 09:32
конечно надо отпускать, если их туда берут... Но, сам уровень футбола, как, в принципе, и остального спорта падает, нет развития, количество ДЮСШ неуклонно снижается, раньше при каждом клубе была детская школа, воспитанники которой, неизменно пробивались в основной состав. Были первенства городов, районов, областей. Мин спорта и ФФУ нужно менять ситуацию в этом направлении, нужно развивать детский спорт на всех уровнях, сделать это частью идеологии, если этого не случится, перспективы развития украинского футбола становятся очень мрачными.
+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2021 в 09:03
А який внутрішній чемпіонат у Данії або Чехії?
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+7
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.07.2021 в 09:04
А про Хорватию АН слышал?
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+6
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
04.07.2021 в 09:21
А в каких клубах играют сборники вышеперечисленных стран?
+1
-1
дЫркофан
04.07.2021 в 09:41
в составе сборной дании из 26 игроков только 4 из их чемпионата?всё это гнилые оправдания
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0
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 09:59
в Дании реформы пять лет назад провели в футболе.
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0
0


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