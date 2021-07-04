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Шевченко о четвертьфинале Евро: Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать
Уровень совсем другой
Faisal HQ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подытожил выступления на Евро-2020 в контексте достижения этой же стадии турнира на ЧМ-2006:
"Да, прошло 15 лет, и после четвертьфинала Мундиаля сборная пробилась в четвертьфинал Евро. Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-пяти лигах.
Я очень доволен выступлением команды. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они попытались играть в футбол", - сказал Шевченко.
Отметим, что 16 игроков из вчерашней заявки "сине-желтых" на матч выступает в клубах УПЛ, в то время как 20 исполнителей "Трех львов" играют в Английской Премьер-Лиге.
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