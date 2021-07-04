Шевченко о четвертьфинале Евро: Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подытожил выступления на Евро-2020 в контексте достижения этой же стадии турнира на ЧМ-2006:

"Да, прошло 15 лет, и после четвертьфинала Мундиаля сборная пробилась в четвертьфинал Евро. Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-пяти лигах.

Я очень доволен выступлением команды. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они попытались играть в футбол", - сказал Шевченко.