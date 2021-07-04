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Яремчук: Мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

От поражений никуда не уйдешь

Яремчук: Мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал вчерашнее поражение против Англии в четвертьфинале ЧЕ-2020:

"- Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тем, которые поддерживали нас на протяжении турнира. Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.

- Как вы оцениваете свою сегодняшнюю игру?

- Я не должен оценивать свою игру, для этого есть эксперты и тренерский штаб. Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу", - сказал игрок.

На счету Яремчука два гола в двух стартовых матчах Евро-2020. В последующих трех встречах он не забивал и вообще результативными действиями не отличался, в том числе и в поединке против англичан.

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В статье: Украина Англия Роман Яремчук Евро-2020
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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vetal1974 (Днепр)
04.07.2021 в 10:17
Когда начинается песня про "свой футбол" или "должны показать свою игру" - всегда это приводило к поражению. Слабая команда, что очевидно и не зазорно, должна играть от соперника, а не в свою игру. Достаточно вспомнить игры с португальцами, испанцами.
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veles7 (Днепр)
04.07.2021 в 09:40
Да он издевается!!!
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Fontango (Kharkov)
04.07.2021 в 09:34
Брехуны....))))))
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учитель футбола (Львов)
04.07.2021 в 09:23
Уже бы молчали.В какую вы там пытались играть игру?Позор!!!!
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