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Яремчук: Мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути
От поражений никуда не уйдешь
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал вчерашнее поражение против Англии в четвертьфинале ЧЕ-2020:
"- Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тем, которые поддерживали нас на протяжении турнира. Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.
- Как вы оцениваете свою сегодняшнюю игру?
- Я не должен оценивать свою игру, для этого есть эксперты и тренерский штаб. Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу", - сказал игрок.
На счету Яремчука два гола в двух стартовых матчах Евро-2020. В последующих трех встречах он не забивал и вообще результативными действиями не отличался, в том числе и в поединке против англичан.
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