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Забарный: Я горжусь командой и страной
Несмотря на неудачный результат
Фото:dynamo.kiev.ua / Автор - Ю.Юрьев
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение от сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020:
"Я думаю, наша команда заслуживала лучшего результата. Мы очень много сделали. Боролись до конца. Могу сказать только, что я горжусь командой и страной. Мы сумели выйти в этот раунд соревнований и могли пройти даже дальше. Но случилось так, как случилось.
Я не знаю что произошло в начале таймов. Сложно сказать. Может, концентрации не хватило. Даже небольшая ошибка может привести к голу. Но после этих голов команда пыталась все исправить. Я думаю, что мы играли хорошо.
Я думаю, это был отличный турнир для нас. Многие впервые попали на такой большой турнир. Во-первых, это очень важный опыт. Мы поняли, что это такое - играть на таком уровне, против сильных команд. Это будет полезно в будущем", - сказал Забарный.
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