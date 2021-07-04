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Национальная сборная Украины

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Забарный: Я горжусь командой и страной

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Несмотря на неудачный результат

Забарный: Я горжусь командой и страной

Фото:dynamo.kiev.ua / Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение от сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020:

"Я думаю, наша команда заслуживала лучшего результата. Мы очень много сделали. Боролись до конца. Могу сказать только, что я горжусь командой и страной. Мы сумели выйти в этот раунд соревнований и могли пройти даже дальше. Но случилось так, как случилось.

Я не знаю что произошло в начале таймов. Сложно сказать. Может, концентрации не хватило. Даже небольшая ошибка может привести к голу. Но после этих голов команда пыталась все исправить. Я думаю, что мы играли хорошо.

Я думаю, это был отличный турнир для нас. Многие впервые попали на такой большой турнир. Во-первых, это очень важный опыт. Мы поняли, что это такое - играть на таком уровне, против сильных команд. Это будет полезно в будущем", - сказал Забарный.

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В статье: Украина Англия Евро-2020 Илья Забарный
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Источник:
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Комментарии (2)
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Artem-south (Херсон)
04.07.2021 в 10:22
Я тоже горжусь, но вам еще надо учиться на ошибках, ребята
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LEVgcUqs (Чернігів)
04.07.2021 в 09:55
Господи , ходив там у матчі з Англією, та і в інших матчах і все учився. Скільки можна вичитися?, ти ж виступаєш за збірну країни, а все учишся і в тебе все добре, програєш розгромно, і в багатьох голах велика доля твоєї вини, а в тебе все добре і ти гордишся. Чим? Елементарні помилки з Англією, нападаючі збірної Англії обігрували Забарного як хотіли і між ногами і вверху і це не тільки Англія а і інші команди а в нього все добре і хоче наступний матч матч грати, а наступного вже немає. Потрібно краще в обороні грати а не озиратись уже, коли Кейн за спиною і гол забиває.
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