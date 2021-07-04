Забарный: Я горжусь командой и страной

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение от сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020:

"Я думаю, наша команда заслуживала лучшего результата. Мы очень много сделали. Боролись до конца. Могу сказать только, что я горжусь командой и страной. Мы сумели выйти в этот раунд соревнований и могли пройти даже дальше. Но случилось так, как случилось.

Я не знаю что произошло в начале таймов. Сложно сказать. Может, концентрации не хватило. Даже небольшая ошибка может привести к голу. Но после этих голов команда пыталась все исправить. Я думаю, что мы играли хорошо.

Я думаю, это был отличный турнир для нас. Многие впервые попали на такой большой турнир. Во-первых, это очень важный опыт. Мы поняли, что это такое - играть на таком уровне, против сильных команд. Это будет полезно в будущем", - сказал Забарный.