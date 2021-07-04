  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пятеро игроков сборной Украины провели максимум минут на Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятеро игроков сборной Украины провели максимум минут на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Опора Андрея Шевченко

Пятеро игроков сборной Украины провели максимум минут на Евро-2020

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная сборная Украины провела вчера пятый матч на Евро-2020 и завершила выступления на турнире после разгромного поражения от Англии.

Сразу пятеро игроков "сине-желтых" провели весь Чемпионат Европы без замен: Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко и Александр Зинченко. У каждого из них в активе по 480 минут на Евро-2020 (пять полных матчей и один экстра-тайм).

В общем Шевченко на этом континентальном первенстве задействовал 21 футболиста. Георгий Судаков и Александр Тимчик вчера имели возможность дебютировать за сборную Украины в матчах Чемпионата Европы, однако они только простояли несколько минут у боковой линии поля и услышали финальный свисток от Феликса Брыха сразу после завершения основного времени. Андрей Пятов, Анатолий Трубин и Денис Попов также являются одними из пятерки исполнителей "сине-желтых", которые не имеют в своем активе ни одной минуты на Евро-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Караваев Георгий Бущан Евро-2020 Александр Зинченко Николай Матвиенко Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
04.07.2021 в 09:50
Зато Витю на поле выпихивали всякий раз...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...