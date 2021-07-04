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Пятеро игроков сборной Украины провели максимум минут на Евро-2020
Опора Андрея Шевченко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Украины провела вчера пятый матч на Евро-2020 и завершила выступления на турнире после разгромного поражения от Англии.
Сразу пятеро игроков "сине-желтых" провели весь Чемпионат Европы без замен: Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко и Александр Зинченко. У каждого из них в активе по 480 минут на Евро-2020 (пять полных матчей и один экстра-тайм).
В общем Шевченко на этом континентальном первенстве задействовал 21 футболиста. Георгий Судаков и Александр Тимчик вчера имели возможность дебютировать за сборную Украины в матчах Чемпионата Европы, однако они только простояли несколько минут у боковой линии поля и услышали финальный свисток от Феликса Брыха сразу после завершения основного времени. Андрей Пятов, Анатолий Трубин и Денис Попов также являются одними из пятерки исполнителей "сине-желтых", которые не имеют в своем активе ни одной минуты на Евро-2020.
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