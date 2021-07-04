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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Макаренко: Тренерский штаб говорил, что мы должны гордиться той игрой, которую мы показали на протяжении турнира

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Психология на первом месте

Макаренко: Тренерский штаб говорил, что мы должны гордиться той игрой, которую мы показали на протяжении турнира

Скриншот: УАФ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал поражение в матче с Англией:

“ - Думаю, с первых минут присутствовало какое-то волнение, нервозность. Стадия турнира на достаточно хорошем уровне. Англия – топовая команда. Была нервозность, это было видно с первых минут. Ненужный первый гол нас немного застал.

Пропустить гол на первых минутах против такой команды – они такое не прощают, какой-то полумомент, рикошет. Потом начали входить в игру. Немного владели инициативой, были на мяче, были предпосылки для хороших атак, но ничего мы не забили.

И в первом тайме в первые 5 минут концентрации не хватило. И во втором тайме в первые 5 минут нам забили второй гол. Это уже было фатальным. После третьего гола Англия отошла, имея таких игроков высочайшего класса, играла уже по счету.

Мой выход на замену – выходить при 0:4, безусловно, хотелось помочь команде, им было тяжело. Было видно по ребятам, что они физически и морально были чуть подавлены. Не мне судить мой выход, есть эксперты. Чем мог – тем помог.

– Что после матча говорил Шевченко? Какая атмосфера в команде?

– Ребята расстроены. Так вылетать с Евро никто не хотел. Это большой счет для вылета и для такой стадии. Но тренерский штаб поблагодарил нас за весь турнир, за проделанную работу с 15 мая.

Сказал, что мы должны гордиться теми результатами и той игрой, которую мы показали на протяжении турнира", - сказал Макаренко.

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В статье: Украина Англия Евгений Макаренко Евро-2020
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Комментарии (5)
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vgolovan (полтава)
04.07.2021 в 10:21
самое опасное в данной ситуации это то что они могут оставить все так как есть - угробили чемпионат украины угробили детский футбол понастраивали корупционных схем поприводили в систему своих людей и начали беспридельничать - теперь будут хвалить друг друга и говорить какие они профи и гробить украинский футбол пока там будет что взять
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0
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DOMENICO (Lviv)
04.07.2021 в 10:08
...гордитися грою?))) так, хіба шведи і данці, які втянули нас в playoff! Це була не гра, а муки
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+1
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tamerlan58 (Львов)
04.07.2021 в 10:04
Пишатися можно 1/4 фіналу на ЕВРО. А гри не було взагалі. І тренерському штабу і футболістам це треба добре розуміти. ГРИ НЕМАЄ !!!!!!!!
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+1
0
vgolovan (полтава)
04.07.2021 в 09:58
ребята зачем себя обманывать - игры небыло вообще никакой и вы должны были уехать домой после групового этапа - почему мы боимся сказать правду о том что то что наша сборная делала на поле это футболом назвать сложно
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+1
0
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DOMENICO (Lviv)
04.07.2021 в 10:09
100%
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0
0


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