Макаренко: Тренерский штаб говорил, что мы должны гордиться той игрой, которую мы показали на протяжении турнира

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал поражение в матче с Англией:

“ - Думаю, с первых минут присутствовало какое-то волнение, нервозность. Стадия турнира на достаточно хорошем уровне. Англия – топовая команда. Была нервозность, это было видно с первых минут. Ненужный первый гол нас немного застал.

Пропустить гол на первых минутах против такой команды – они такое не прощают, какой-то полумомент, рикошет. Потом начали входить в игру. Немного владели инициативой, были на мяче, были предпосылки для хороших атак, но ничего мы не забили.

И в первом тайме в первые 5 минут концентрации не хватило. И во втором тайме в первые 5 минут нам забили второй гол. Это уже было фатальным. После третьего гола Англия отошла, имея таких игроков высочайшего класса, играла уже по счету.

Мой выход на замену – выходить при 0:4, безусловно, хотелось помочь команде, им было тяжело. Было видно по ребятам, что они физически и морально были чуть подавлены. Не мне судить мой выход, есть эксперты. Чем мог – тем помог.

– Что после матча говорил Шевченко? Какая атмосфера в команде?

– Ребята расстроены. Так вылетать с Евро никто не хотел. Это большой счет для вылета и для такой стадии. Но тренерский штаб поблагодарил нас за весь турнир, за проделанную работу с 15 мая.

Сказал, что мы должны гордиться теми результатами и той игрой, которую мы показали на протяжении турнира", - сказал Макаренко.