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Сборная Украины пропустила больше всех участников Евро-2020
Проблемы в защите
фото - Олександр Приходько
Во вчерашнем четвертьфинальном матче Евро-2020 сборная Украины крупно уступила сборной Англии со счетом 0:4.
Всего на текущем континентальном первенстве "сине-желтые" пропустили 10 голов: четыре от тех же "Трех львов", три от Нидерландов и по одному от Северной Македонии, Австрии и Швеции.
На данный момент - это худший результат на турнире. На втором месте в этом антирейтинге находится Швейцария - девять мячей в свои ворота. Третью позицию делят Турция, Хорватия и Северная Македония - по восемь.
Среди полуфиналистов больше всех пропустили Дания и Испания - по пять голов. В Италии - два мяча в свои ворота, а голкипер Англии Пикфорд еще не пропускал на этом Евро.
Все пять матчей на ЧЕ-2020 в воротах сборной Украины сыграл Георгий Бущан. На его счету 15 сэйвов за 480 минут на поле.
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