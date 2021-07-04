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Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины пропустила больше всех участников Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Проблемы в защите

Сборная Украины пропустила больше всех участников Евро-2020

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Во вчерашнем четвертьфинальном матче Евро-2020 сборная Украины крупно уступила сборной Англии со счетом 0:4.

Всего на текущем континентальном первенстве "сине-желтые" пропустили 10 голов: четыре от тех же "Трех львов", три от Нидерландов и по одному от Северной Македонии, Австрии и Швеции.

На данный момент - это худший результат на турнире. На втором месте в этом антирейтинге находится Швейцария - девять мячей в свои ворота. Третью позицию делят Турция, Хорватия и Северная Македония - по восемь.

Среди полуфиналистов больше всех пропустили Дания и Испания - по пять голов. В Италии - два мяча в свои ворота, а голкипер Англии Пикфорд еще не пропускал на этом Евро.

Все пять матчей на ЧЕ-2020 в воротах сборной Украины сыграл Георгий Бущан. На его счету 15 сэйвов за 480 минут на поле.

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В статье: Украина Георгий Бущан Евро-2020
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Комментарии (1)
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andyua (Kyiv)
04.07.2021 в 10:24
Ну, тут треба враховувати і кількість матчів
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