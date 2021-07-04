Сидорчук об игре с Англией: Никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал неудачный результат в четвертьфинальном поединке Евро-2020 против сборной Англии:

"План на игру у нас был. Мы знали, что соперники хорошо прессингуют в первые 25 минут, а затем проседают. Из-за пропущеного быстрого гола у нас не получилось выполнить план. Потом вроде выровняли игру. Травма Кривцова внесла свои коррективы, потому что мы готовились играть по одной схеме. Сергей - большой помощник при стандартных положениях. Его потеря повлияла в этом плане.

Нам не нужно было отходить от своей игры, структура была неплохая. Но все решили стандартные положения - три мяча из четырех забиты ударами головой. Это наши ошибки, стандарты сыграли с нами злую шутку.

Во время разговора в перерыве у нас было настрой на то, что мы можем еще добавить и забить. Но, опять же, во втором тайме мы пропустили быстрый гол. Был необязательный фол с моей стороны. Не хотелось его делать, но так получилось. Англичане с этого штрафного и забили. После пропущенных мячей было трудно вернуться в игру.

Мы готовились к сопернику, знали, что он так действовать. В Англии впереди играют быстрые футболисты. Нужно было как можно лучше перекрывать середину поля. Наши три опорные полузащитники старались перехватывать мяч и сразу отдавать на нападающего. Англичане в первые полчаса игры показывают высокий прессинг, поэтому мы должны были выходить из-под него таким образом. В первом тайме мы выровняли игру, начали неплохо действовать, но в поединках с такими командами все решают мелкие детали.

Сейчас не лучшие ощущения из-за такого результата. Мне показалось, что он немного не по игре. Именно поэтому грустно. Если же абстрагироваться от результата поединка с Англией, то турнир мы провели довольно неплохо.

Трудно переживать такие поражения. Если же касается самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали, принципы наши не свалились на длинные передачи.

Кто заслуживает победы на Евро? Я думаю, в первую очередь это зависит от выполненной работы. Ближе к победе, думаю, итальянцы", - сказал Сергей.