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Сидорчук об игре с Англией: Никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но цифры на табло

Сидорчук об игре с Англией: Никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал неудачный результат в четвертьфинальном поединке Евро-2020 против сборной Англии:

"План на игру у нас был. Мы знали, что соперники хорошо прессингуют в первые 25 минут, а затем проседают. Из-за пропущеного быстрого гола у нас не получилось выполнить план. Потом вроде выровняли игру. Травма Кривцова внесла свои коррективы, потому что мы готовились играть по одной схеме. Сергей - большой помощник при стандартных положениях. Его потеря повлияла в этом плане.

Нам не нужно было отходить от своей игры, структура была неплохая. Но все решили стандартные положения - три мяча из четырех забиты ударами головой. Это наши ошибки, стандарты сыграли с нами злую шутку.

Во время разговора в перерыве у нас было настрой на то, что мы можем еще добавить и забить. Но, опять же, во втором тайме мы пропустили быстрый гол. Был необязательный фол с моей стороны. Не хотелось его делать, но так получилось. Англичане с этого штрафного и забили. После пропущенных мячей было трудно вернуться в игру.

Мы готовились к сопернику, знали, что он так действовать. В Англии впереди играют быстрые футболисты. Нужно было как можно лучше перекрывать середину поля. Наши три опорные полузащитники старались перехватывать мяч и сразу отдавать на нападающего. Англичане в первые полчаса игры показывают высокий прессинг, поэтому мы должны были выходить из-под него таким образом. В первом тайме мы выровняли игру, начали неплохо действовать, но в поединках с такими командами все решают мелкие детали.

Сейчас не лучшие ощущения из-за такого результата. Мне показалось, что он немного не по игре. Именно поэтому грустно. Если же абстрагироваться от результата поединка с Англией, то турнир мы провели довольно неплохо.

Трудно переживать такие поражения. Если же касается самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали, принципы наши не свалились на длинные передачи.

Кто заслуживает победы на Евро? Я думаю, в первую очередь это зависит от выполненной работы. Ближе к победе, думаю, итальянцы", - сказал Сергей.

Сидорчук провел на поле в матче против англичан 63 минуты. Именно после его фола в начале второго тайма был выполнен стандарт, благодаря которому преимущество подопечных Саутгейта удвоил Гарри Магуайр.

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В статье: Украина Англия Сергей Сидорчук Евро-2020
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Источник:
УАФ

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Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Daddygo (Харьков)
04.07.2021 в 13:25
Проиграли всего 0:4 потому что англичане решили поберечь силы. Если бы им надо было забивать еще, то вы бы почувствовали себя сборной Сан-Марино
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0
0
Evhen777 (Luhansk)
04.07.2021 в 12:57
яйцеголовый уж лучше бы молчал, чем такую чушь нести.....
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
04.07.2021 в 12:22
"Мы и контролировали мяч неплохо"... Всё ! Аут !!! Ну, о чём дальше можно говорить...
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
04.07.2021 в 13:20
Ну а что если весь план на игру в этом и был - контролировать мяч. А идти забивать, включать командную скорость, высокий прессинг, показать спортивную злость в конце концов, так этого в планах не было. Поэтому он спокойно и рассуждает - сыграли неплохо и план выполняли, откуда 0:4 взялось вот только не поймет.
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0
0
approximately (У моря)
04.07.2021 в 12:17
Если бы сам Сидорчук по полю не ходил, а бегал, то возможно и не проиграли 0-4
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
04.07.2021 в 11:57
Ладно бы такие слова говорил молодой Шапаренко. Но это же капитан Динамо. Совсем не капитанская речь.
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
04.07.2021 в 11:40
Он так ничего и не понял.
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+4
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
04.07.2021 в 11:52
Неудивительно, игроки Дырки никогда не отличались ни умом, ни сообразительностью.
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+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 12:02
Зато отличались наглостью и спесью.
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 12:03
У него мозги обрезаны с детства, куда ему понять..
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 11:34
Нести такой бред и хуцпу в оправдание себя любимых говорит о том насколько этим шлемазлам насрать на нас болельщиков, делая из нас идиотов, которые поверят в их гнилые отмазки.
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+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 11:28
"Трудно переживать такие поражения. Если же касается самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали, принципы наши не свалились на длинные передачи." Хуцпа чистой воды. Ну шо взять с динамовца-суркисёнка?
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+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
04.07.2021 в 11:26
Планы, схемы в голове. 0:4, а он структура была, мяч контролировали. Та вы забыли как просто в футбол играть. Так все хорошо выполнили, что ему не верится откуда такой разгром взялся. Та если б англичанам надо было забивать восемь голов они б забили, просто включив скорость и пойдя вперед. И не заметили б твою структуру и схему в которой вы построились на поле.
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+3
0
Hanter44 (Baburka)
04.07.2021 в 11:18
"План на игру у нас был..... Вот только не надо было в него рыбу заворачивать!
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+4
0
Матч Футболович
04.07.2021 в 11:04
"никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали, принципы наши не свалились на длинные передачи." - блд, вы что в параллельной реальности с Шевой!? да откуда столько спеси... могло быть и больше, если бы не Жора в воротах или если бы англичанам потребовалось забить 7 или 8...вы бы всё глотнули, перепуганные шаровики фартовые. Структура у него была...
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+5
0
kukarekin (Одесса)
04.07.2021 в 10:55
Много в карьере Шевченко игрока и тренера фарта!
Ответить
+1
0
Evhen777 (Luhansk)
04.07.2021 в 13:04
только весь этот фарт, оказался обычным пердежом....Fart (с англ. — «пердёж» или «пердеть»)
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0
0
kukarekin (Одесса)
04.07.2021 в 10:54
Герой, но цифры на табло!
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0
0


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