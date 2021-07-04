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Национальная сборная Украины

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УАФ приглашает встретить сборную Украины сегодня в Борисполе

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Игрокам нужна поддержка

УАФ приглашает встретить сборную Украины сегодня в Борисполе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины завершила свои выступления на Евро-2020, впервые в своей истории пробившись в четвертьфинал турнира. Игроки прибудут в Украину из Рима уже сегодня.

Украинская ассоциация футбола приглашает болельщиков на крышу многоуровневого паркинга терминала D в аэропорту Борисполь, куда прилетят "сине-желтые". Туда можно попасть с эстакады третьего этажа.

Организаторы просят взять с собой флаги Украины. Встреча запланирована на 15:00.

Отметим, что на табло аэропорта Борисполь указанное время прибытия рейс из Рима - 15:50 по Киеву.

На паркинге планируют спеть гимн Украины вместе с лидером группы ТНМК Фоззи, солистом группы СКАЙ Олегом Собчуком и певцом Никитой Алексеевым.

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В статье: Украина Евро-2020 УАФ
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Комментарии (30)
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Американец 2000
04.07.2021 в 13:06
На Марлоса все наезжали бл... что он не всегда возвращается в защиту ((((( Так ему 33 , а Ярмоленко в 31 ходит пешком возле центра - ему никто и слова не говорит ((((((( Что ж ты Мыколенко не брюзжишь слюной на Ярмолу ??? Знаешь что п ...зды получишь (((((А на Марлоса можно наезжать , он не того воспитания ??? Да и вообще им трудно среди такого быдла как в Динамо - не зря Мораес ушёл ((((
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+1
0
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Американец 2000
04.07.2021 в 12:57
Г - вном забросать всех динамовцев вместе с Шевой и в мусорный ящик затащить (((((((((((((((Остальным игрокам благодарность , и терпение дождаться нормального тренера !!!
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0
0
can (Торонто, Львов)
04.07.2021 в 12:20
Больше всего пользы команде на этом Евро принесли Ярмоленко и Зинченко ( не считая вратаря) . Но ... Ярмолу нужно было менять минут за 25 до конца матча, очень уставший был. Примерно в это же время нужно было освежать команду и другими заменами. Не могу понять Шеву, хотя яростно до этого его защищал. Боязнь проиграть больше? Да какая х...р разница? 0-4 или 0-6? Хотелось увидеть ответку. Ну Довбик то заслужил свой шанс игрой в прошлом матче. Я хоть и болельщик Динамо, но понимаю, что Циганков не тянул. Сместите Яремчука левее, выпустите Довбика по центру. Это же напрашивалось! Макаренко уже вторую игру реально усиливал. Почему уставшего Караваева было не поменять на Тымчика, который не плохо забегал в предидущих матчах сборной. Почему???? Видим, игру проиграли, так дайте же шанс другим игрокам. Еще зацепило, когда трое молодых ребят минуты три стояло у кромки. Да выбейте вы мяч в аут!!!!!!!
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 12:10
"Зустрічай збірну!"... Звучит угрожающе.
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0
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
04.07.2021 в 12:06
Результат игры с Англией вполне закономерный но на этой стадии такого турнира необычный.Команды уже прошли серьёзный отбор и проигрывать в четвертьфинале 4 мяча недопустимо.Это свидетельствует о том,что проигравшая команда прошла на эту стадию благодаря стечению обстоятельств а не качеству своей игры.Реально прибытие на родину при этом должно быть тихим и незаметным.
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+2
-1
fc_grepa (Херсон)
04.07.2021 в 12:41
ніхто до цього так не програвач!
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0
0
Magistr (Запорожье)
04.07.2021 в 11:37
Блин ну реально. А за что встречать, они что выиграли ЕВРО? Игра ужасная, на чуде вышли в 1/4. Дальше позор. Печально земляки, по факту радоваться нечему. Вчера было стыдно за команду.
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+6
-3
fc_grepa (Херсон)
04.07.2021 в 12:43
ви із Запоріжжя, просто скажіть, що вам не має як дістатися вчасно до Борисполя, тому і жаба давить.
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
04.07.2021 в 11:37
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0
0
Sandra777 (Львів)
04.07.2021 в 11:36
Любий інший тренер би все зробив щоб команда тотягнула до овертайму але не шева він політик ніякий і тренер такий ,Чого ти Ярмоленка не міняєш? Він ледве ходить на зад не помагає з переді 0 ,чого ти пацана не випостив який тебе від позору спас?
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+6
-2
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 11:54
Схемы-с..
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
04.07.2021 в 12:12
Да против схем не пойдешь, счет это такое, главное компактно сыграть, владеть мячом, структуру сохранить, чтоб потом сказать, что план на игру почти выполнили, только подлые ангы об этом не знали и наколотили нам в легкую
+2
0
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 12:33
Если б англам сказали, шо Украина играла по каким-то там хитромудрым схемам, они бы изумлённо и с широко открытыми глазами крикнули бы: WHAT???
0
0
Litb@rski (Кёльн)
04.07.2021 в 11:35
А сколько брать с собой для встречи помидоров и сырых яиц....
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+3
-2
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Red_Cat (Салоники)
04.07.2021 в 11:25
Андрюше наверное медаль вручат.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 11:49
Бери выше.. Звезду Героя
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+2
-2
Fontango (Kharkov)
04.07.2021 в 12:17
И бесплатную путёвку.....))
+1
0
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 12:39
а так же 26 "баранов" и холодильник "Розенлев", хороший, импортный..
0
0
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 11:15
УАФ, а халявное пиво будет, за то шо мы придём встречать наших "львов"?
Ответить
+5
-3
can (Торонто, Львов)
04.07.2021 в 11:25
для таких как ты вафли заготовили
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+3
-6
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 11:47
Не, ну а почему бы нам не встретить наших "героев" криками УРА и с халявным пивом в руках за счёт халявных бонусов, которые нам так любезно предоставила сборная Швеции? Ну, а вафли детям.
0
-2
pilips111 (Чернигов)
04.07.2021 в 11:13
А зачем их встречать? Чем они заслужили? В стране и так бардак, цены космические, зарплаты мизерные, народ в унынии, надежда была на то, что хоть в футболе порадуемся за страну, а тут такой очередной облом. Стыдно
Ответить
+5
-5
can (Торонто, Львов)
04.07.2021 в 11:43
А ты отбегай столько матчей без замен, как тот же Караваев, может поймешь. Нет не поймешь, что такое трудится, чтобы эту зарплату заработать, а не получить. Слишком много в Украине людей, которые думают, что за нифиганеделание им должны платить. Я это на собственной шкуре почуствовал, 18 лет назад переехав в Канаду. Места для расслабления нет, что для самых богатых, что для самых бедных, если хочешь жить на каком-то уровне - паши и не расслабляйся. Уныние у тебя - значит них..ра на делаешь.
Ответить
+1
-4
Просто любитель (Днепр)
04.07.2021 в 11:50
А нафига в заявке 26 футболистов? Чтобы за игру менять два три игрока? Д.бил наш тренер
+3
-1
Камонплей
04.07.2021 в 11:47
ну куди ж без ниття про всепропало, голод, холод, непозбувна бентега
Ответить
+2
-2
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
04.07.2021 в 11:11
Та нормально все. На Євро всього 51 матч. Хто міг перед Євро подумати, що ми будемо грати у 48-му? Німеччина програла Англії 0:2. Ну ми програли 0:4. Буває. Зате Україна на Євро дійшла до 1/4. Тепер успіх 2006 не єдиний. Все норм, дякуємо збірній за результат на Євро!
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+4
-4
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 11:20
Вот наши "львы" почитали тебя сейчас и облегчённо выдохнули.
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+2
-3
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
04.07.2021 в 11:25
Ну так а, що вішатись тепер, бо програли? За такого рівня, який зараз у нашої збірної, 1/4 євро це чудовий результат
+2
0
Джин Тоник (R)
04.07.2021 в 11:07
Встретить с криками «ганьба»!
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+4
-6
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2021 в 11:09
Це ти б кричав своїм мокшанам саламовича
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+2
-7


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