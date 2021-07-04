Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ приглашает встретить сборную Украины сегодня в Борисполе
Игрокам нужна поддержка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины завершила свои выступления на Евро-2020, впервые в своей истории пробившись в четвертьфинал турнира. Игроки прибудут в Украину из Рима уже сегодня.
Украинская ассоциация футбола приглашает болельщиков на крышу многоуровневого паркинга терминала D в аэропорту Борисполь, куда прилетят "сине-желтые". Туда можно попасть с эстакады третьего этажа.
Организаторы просят взять с собой флаги Украины. Встреча запланирована на 15:00.
Отметим, что на табло аэропорта Борисполь указанное время прибытия рейс из Рима - 15:50 по Киеву.
На паркинге планируют спеть гимн Украины вместе с лидером группы ТНМК Фоззи, солистом группы СКАЙ Олегом Собчуком и певцом Никитой Алексеевым.
Популярное сейчас
- Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020
- Удар ниже пояса. Акценты зрителя на игре Украины с Англией
- Их осталось четверо. Сетка плей-офф Евро-2020
- Швеция – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО