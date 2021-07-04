УАФ приглашает встретить сборную Украины сегодня в Борисполе

Сборная Украины завершила свои выступления на Евро-2020, впервые в своей истории пробившись в четвертьфинал турнира. Игроки прибудут в Украину из Рима уже сегодня.

Украинская ассоциация футбола приглашает болельщиков на крышу многоуровневого паркинга терминала D в аэропорту Борисполь, куда прилетят "сине-желтые". Туда можно попасть с эстакады третьего этажа.

Организаторы просят взять с собой флаги Украины. Встреча запланирована на 15:00.

Отметим, что на табло аэропорта Борисполь указанное время прибытия рейс из Рима - 15:50 по Киеву.

На паркинге планируют спеть гимн Украины вместе с лидером группы ТНМК Фоззи, солистом группы СКАЙ Олегом Собчуком и певцом Никитой Алексеевым.