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Шевченко: Моя команда вписала новые большие страницы в историю украинского футбола

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Слова от наставника

Шевченко: Моя команда вписала новые большие страницы в историю украинского футбола

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление своей команды на Евро-2020:

"Прошлой ночью мы столкнулись с сильной командой. Спасибо всем болельщикам за вашу невероятную поддержку. Она была очень важной на нашем пути.

Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Она вписала новые большие страницы в историю украинского футбола", - написал наставник в Instagram.

Напомним, что для Шевченко этот международный турнир стал дебютным в его тренерской карьере у руля сборной Украины. На Евро-2020 "сине-желтые" впервые не только пробились в плей-офф соревнования, но и сыграли в 1/4 финала.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Англия Евро-2020
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Комментарии (34)
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Footballers (Умань)
04.07.2021 в 13:18
Ну впісалі,а потім вкакались так конкретно
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+1
0
vituynia (Черкассы)
04.07.2021 в 13:14
Шева по принципу,сам себя не похвалишь,никто не похвалит. Достижение конечно серьёзное, только какое к этому имеет отношение Шевченко.,чисто формальное.
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+1
0
Lion Killer (Львів)
04.07.2021 в 13:01
Лахундра! Збірної нема! В шведів не виграли! На євро не проходили ! позоррр позоррррр! ахахах, де такі от папугаї як знизу беруться оО яяяяййй, скільки жовчі і неадекватства
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+1
-3
storm_ua (Николаев)
04.07.2021 в 12:56
Твоя команда вписала позорнейшие страницы в истории нашего футбола..Тренер без опыта, получивший должность по кумовству..в лучших традициях братков из 90 -ых.. А каокв поп, таков и приход....В целом трулсивая сборная, вечно бегущая назад, и от страха пасующая на своего же вратаря весь матч без перерыва...На фоне Австрии, Венгрии, Швейцарии, Чехии, Дании....твоя команда Шева, это тупо стадо трусливых баранов...Пособие для будущих поколений, как играть нельзя, вы для нормального мира футбола, антипремер...Бездари вроде тебя Андрюха, лишают возможности работать на таком уровне, настоящих тренеров, как Петраков к примеру...В СБУ нет команды, нет игры...есть только убогость, коррупция и жалкое зрелище.
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+3
-2
Skaut (Odessa)
04.07.2021 в 13:01
Усе по ділу!
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+1
-1
Skaut (Odessa)
04.07.2021 в 13:10
Щось це дуже нагадує басню Крилова "Зозуля та півень":він вихваляє гру збірної, бо він її головний тренер. Він же не взяв на себе провину за провал, який стався на 100 відсотків з його вини. Та й у відставку,судячи з усього, він не збирається, хоча вже провалив відбів на ЧС 2022.
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0
-1
Daddygo (Харьков)
04.07.2021 в 13:15
Какое-то двоякое ощущение, вспомните отбор, 4 очка у Португалии отобрали, вышли уверенно с первого места. В Лиге наций неплохо как для нашего уровня отыграли. А потом никакого прогресса, даже хуже, финальная часть евро это просто везение и удачное стечение обстоятельств.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 12:54
"Я и моя команда... молодая... что-то делаем... важное." (с)
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+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 12:47
Пробились в плей-офф соревнования? Да это их Швеция пробила.. Пробились блъ..
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+3
-2
storm_ua (Николаев)
04.07.2021 в 12:37
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+1
-1
Comment06 (Украина)
04.07.2021 в 12:34
Узнаю Огурцова из Карнавальной ночи:"Товарищи! Вы видите коллектив, выращенный в недрах МОЕЙ системы, благодаря МОЕМУ чуткому руководству!"
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+4
-2
avatar
Американец 2000
04.07.2021 в 12:36
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0
-1
Comment06 (Украина)
04.07.2021 в 12:39
Пардон, Бывалова из Волги-Волги!
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+2
0
avatar
Американец 2000
04.07.2021 в 12:41
Какая разница ! Кто хотел - смысл понял ! А кто ещё не дорос - никогда и не поймёт ! И неважно откуда это !
0
0
Evhen777 (Luhansk)
04.07.2021 в 12:31
Лучше бы украинский язык выучил, чем оправдывать и превозносить никакущую нынешнюю сборную.....по большой случайности пролезли в четвертьфинал, натужно и со скрипом...я бы предпочел, чтобы с уверенной, поставленной игрой в борьбе не вышли из группы, чем так дойти до четвертьфинала
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+3
-2
avatar
Американец 2000
04.07.2021 в 12:32
А не пошёл бы ты куда подальше со своим языком ??? Задрали ((((((((((((((((((((((
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0
-5
Evhen777 (Luhansk)
04.07.2021 в 12:33
сам ты пошёл, чмо убогое
+4
-2
avatar
Американец 2000
04.07.2021 в 12:45
Evhen777 (Luhansk) Что друзья обидели ? Не дали глотнуть ? Не расстраивайся - день длинный ! Вазелином запасись !
0
-4
avatar
Американец 2000
04.07.2021 в 12:31
Шевченко: Моя команда ( команда Луческу ) ((((((((((((((((((((
Ответить
0
-1
Hanter44 (Baburka)
04.07.2021 в 12:30
Мне не понятно...Неужели цепь случайностей выхода из группы и последующий выход в 1/4 все серьезно воспринимают как успех и достижение?А будущее? Оно есть? Или как утверждали комментаторы:"Мы набираемся опыта"! Проигрывает наша зауряд-команда в евро кубках....и сразу вступает хор защитников:"Мы набираемся опыта".....Проигрывает сборная... и те же слова.Ответьте.Куда потом девается опыт,если постоянен конечный результат?
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+5
-2
Lion Killer (Львів)
04.07.2021 в 13:03
Скажу по секрету вам, з долею фарту виграються і не такі матчі. Який постоянний конечен результат? Довбоаналітик - ми на євро грали перший раз.
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+1
-2
bombard (Харьков)
04.07.2021 в 13:22
Из группы вышли первый раз, а играем уже в третьем Евро.
0
0
Дядько Петро (Волинь)
04.07.2021 в 12:29
має право так говорити. все таки Україна вперше і без нервів і з першого місця пройшла кваліфікацію, маючи в групі двох учасників фінальної частини ЧС. Хоч і з нервами але вперше вийшли з групи і навіть пройшли в чвертьфінал ЧЄ. Хоча слова "моя збірна" ріжуть слух.
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0
-2
gychek (львов)
04.07.2021 в 12:14
Поставте Шевченка в клуб УПЛ без консульантів з Італії,і побачимо,що він ніякий тренер.....Якось вів себе психологічно не стійким...Ця збірна мала показувати яскраву гру!Мені здається Луческу показав би кращий результат.
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+3
-2
Джин Тоник (R)
04.07.2021 в 12:20
В УПЛ Шева любую команду выведет у Первую лигу.
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+5
0
avatar
Американец 2000
04.07.2021 в 12:29
К гадалке не ходи !!!
+1
0
ДобрыйУпырь (Rim)
04.07.2021 в 12:08
Одна натужная победа над более-менее добротным соперником. Думаю никто не считает исторической победу над никакими македонцами. Где тут большие страницы? При всем желании их нет.
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+6
-1
Lion Killer (Львів)
04.07.2021 в 13:06
З долею фарту греки вигравали чемпіонат європи а аргентиці світу... Тут Велика Сторінка по факту - бо вперше грали на євро, вперше вийшли в плейоф, зайняли 1е місце в відборі до євро в групі. Якшо це не великі сторінки, то шо це ? Роздупліться після вчорашнього похмілля
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0
-1
Mexxxxx (Просяная)
04.07.2021 в 12:07
Как-то режет на этом Евро его постоянные слова моя команда, мои футболисты. Раньше этого не было. Рановато. Не команда страны вписала в историю, а именно его команда
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+4
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.07.2021 в 11:59
Дякую, Шева!
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+1
-4
Dimka26 (Чернигов)
04.07.2021 в 11:53
О да. Оставьте этого тренера у руля. Он ещё достигнет новых высот.
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0
-3
avatar
Американец 2000
04.07.2021 в 12:37
Глубже дойдёт до дна ???
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+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
04.07.2021 в 11:49
Ничего нового. При Блохине было и то получше. Так что давай, вализка-потяг-дзюрка! Лучше уж Цыгана поставить во главе сборной.
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2021 в 12:18
А краще Грачова...
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+1
-2


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