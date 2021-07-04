Шевченко: Моя команда вписала новые большие страницы в историю украинского футбола

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление своей команды на Евро-2020:

"Прошлой ночью мы столкнулись с сильной командой. Спасибо всем болельщикам за вашу невероятную поддержку. Она была очень важной на нашем пути.

Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Она вписала новые большие страницы в историю украинского футбола", - написал наставник в Instagram.