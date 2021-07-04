Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Моя команда вписала новые большие страницы в историю украинского футбола
Слова от наставника
фото - Олександр Приходько
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление своей команды на Евро-2020:
"Прошлой ночью мы столкнулись с сильной командой. Спасибо всем болельщикам за вашу невероятную поддержку. Она была очень важной на нашем пути.
Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Она вписала новые большие страницы в историю украинского футбола", - написал наставник в Instagram.
Напомним, что для Шевченко этот международный турнир стал дебютным в его тренерской карьере у руля сборной Украины. На Евро-2020 "сине-желтые" впервые не только пробились в плей-офф соревнования, но и сыграли в 1/4 финала.
Популярное сейчас
- Шевченко - о новом контракте: Потом примем решение. Есть время
- Украина - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча
- Расписание и результаты Евро-2020
- Российский фанат оказался на украинской трибуне в Глазго. Его побили и отобрали флаг - ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО