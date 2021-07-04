Миколенко: Не хотел бы оценивать свое выступление на Евро

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от сборной Англии:

"Англия была одним из самых сильных наших соперников на чемпионате Европы. Но на таком турнире не бывает слабых команд. Нидерланды, Австрия были очень сильными, как и Англия. Сегодня соперники реализовали свои моменты, поэтому и такой счет.

Всегда трудно отыгрываться с 0:2, особенно когда ты пропускаешь в начале обоих таймов. Психологически это очень непросто. В сборной Англии и один гол трудно играть, а два - вообще на грани фантастики. Это нас немного надломило, а третий мяч вообще добил.

По живому следу трудно оценивать пройденный путь, для этого есть тренерский штаб. Андрей Шевченко виднее. У меня как у футболиста задача - прибыть на сбор, выполнять наставления и готовиться к играм.

Не хотел бы оценивать и свое выступление на Евро. Конечно, хотелось бы лучше провести некоторые поединки", - сказал Миколенко.