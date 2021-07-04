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Миколенко: Не хотел бы оценивать свое выступление на Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хотел бы сыграть лучше

Миколенко: Не хотел бы оценивать свое выступление на Евро

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от сборной Англии:

"Англия была одним из самых сильных наших соперников на чемпионате Европы. Но на таком турнире не бывает слабых команд. Нидерланды, Австрия были очень сильными, как и Англия. Сегодня соперники реализовали свои моменты, поэтому и такой счет.

Всегда трудно отыгрываться с 0:2, особенно когда ты пропускаешь в начале обоих таймов. Психологически это очень непросто. В сборной Англии и один гол трудно играть, а два - вообще на грани фантастики. Это нас немного надломило, а третий мяч вообще добил.

По живому следу трудно оценивать пройденный путь, для этого есть тренерский штаб. Андрей Шевченко виднее. У меня как у футболиста задача - прибыть на сбор, выполнять наставления и готовиться к играм.

Не хотел бы оценивать и свое выступление на Евро. Конечно, хотелось бы лучше провести некоторые поединки", - сказал Миколенко.

На Евро-2020 Виталий провел четыре матча, лишь однажды не выйдя на поле - в поединке 1/8 финала против Швеции.

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В статье: Украина Англия Евро-2020 Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Primeval (Одесса)
04.07.2021 в 13:21
Так было бы что оценивать. А так...обрезки, и толком ничего в атаке не показал, лишь привозы
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