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Миколенко: Не хотел бы оценивать свое выступление на Евро
Хотел бы сыграть лучше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от сборной Англии:
"Англия была одним из самых сильных наших соперников на чемпионате Европы. Но на таком турнире не бывает слабых команд. Нидерланды, Австрия были очень сильными, как и Англия. Сегодня соперники реализовали свои моменты, поэтому и такой счет.
Всегда трудно отыгрываться с 0:2, особенно когда ты пропускаешь в начале обоих таймов. Психологически это очень непросто. В сборной Англии и один гол трудно играть, а два - вообще на грани фантастики. Это нас немного надломило, а третий мяч вообще добил.
По живому следу трудно оценивать пройденный путь, для этого есть тренерский штаб. Андрей Шевченко виднее. У меня как у футболиста задача - прибыть на сбор, выполнять наставления и готовиться к играм.
Не хотел бы оценивать и свое выступление на Евро. Конечно, хотелось бы лучше провести некоторые поединки", - сказал Миколенко.
На Евро-2020 Виталий провел четыре матча, лишь однажды не выйдя на поле - в поединке 1/8 финала против Швеции.
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