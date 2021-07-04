Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко: С такой поддержкой и командным духом нам под силу всё
Игрок благодарен болельщикам
uefa.com
Защитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4):
"Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений.
Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!", – написал Александр.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Інстаграм Зінченка
Популярное сейчас
- Защитник Шахтера может покинуть клуб ради Копенгагена
- Удар ниже пояса. Акценты зрителя на игре Украины с Англией
- Копа Америка: Аргентина выходит в полуфинал под феерию Месси, Уругвай вылетает
- "Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
Новости по теме
- 14:50 Украинские Зинченко: Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться
- 20:13 Украинские Зинченко: Чтобы пройти в полуфинал каждый игрок должен провести лучший матч в своей жизни
- 10:03 Зарубежные Зинченко: Скамейка запасных англичан по цене как три сборных Украины, но это должно нас мотивировать
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TerenceV (Київ)
04.07.2021 в 16:07
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2021 в 14:59
Ответить
+3
0
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 14:57
Ответить
+6
0
sergio07 (Запоріжжя)
04.07.2021 в 14:56
Ответить
+3
0
rivnenskyi (Рівне)
04.07.2021 в 14:55
Ответить
+5
0
djeff2015 (Запорожье)
04.07.2021 в 14:32
Ответить
+4
0
Stuntriding (Киев)
04.07.2021 в 14:30
Ответить
+6
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 14:29
Ответить
+1
0
Зореслав (Киев)
04.07.2021 в 14:28
Ответить
+1
0
vituynia (Черкассы)
04.07.2021 в 14:16
Ответить
+4
0
сиси кейтч (Херсон)
04.07.2021 в 14:06
Ответить
+4
0
Hanter44 (Baburka)
04.07.2021 в 14:03
Ответить
+5
0
2.dc (Николаев)
04.07.2021 в 14:11
Ответить
+4
0
Водитель трамвая (Бухарест)
04.07.2021 в 14:01
Ответить
+8
0
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 15:03
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...