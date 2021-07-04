Зинченко: С такой поддержкой и командным духом нам под силу всё

Защитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4):

"Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений.

Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!", – написал Александр.