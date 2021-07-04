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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко: С такой поддержкой и командным духом нам под силу всё

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Игрок благодарен болельщикам

Зинченко: С такой поддержкой и командным духом нам под силу всё

uefa.com

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4):

"Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений.

Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!", – написал Александр.

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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 Александр Зинченко Национальная сборная Англии
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Комментарии (15)
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TerenceV (Київ)
04.07.2021 в 16:07
Все під силу. Крім гри проти Англії. І "перемога" в множині, бо їх аж дві.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2021 в 14:59
Забыл после "все" добавить "просрать".
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 14:57
бла-бла-бла... пустые слова на публику
Ответить
+6
0
sergio07 (Запоріжжя)
04.07.2021 в 14:56
Гра зі шведами, та і з Англією - уже краще, ніж з автрійцями. А з часом навчиться і пальці не тикати, куди не треба. Удачі сашку
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+3
0
rivnenskyi (Рівне)
04.07.2021 в 14:55
Чувак, ти відіграв один матч з п'яти на очікуваному рівні. Цього пафосу від тебе ніхто не потребує.
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+5
0
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djeff2015 (Запорожье)
04.07.2021 в 14:32
шаблонная пафосная речь...ничего больше......можно это всё было выразить человеческим языком..простым и душевным. ну...то такое.
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+4
0
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Stuntriding (Киев)
04.07.2021 в 14:30
Седан это нечто.....Сделай Зина как в прошлой игре, приложи пальчик к своим губкам и закрой рот........ Понтовитое существо
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+6
0
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 14:29
Футболер на подхвате слово молвил:))
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+1
0
Зореслав (Киев)
04.07.2021 в 14:28
Как сыграли наши хлопцы увидим после матча Дания-Англия и сделаем выводы.
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+1
0
vituynia (Черкассы)
04.07.2021 в 14:16
Заберите у него косячок,а то шас такого наговорит...)))
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+4
0
сиси кейтч (Херсон)
04.07.2021 в 14:06
з такой пидтримкой вы отсасываете только хорошо бездари
Ответить
+4
0
Hanter44 (Baburka)
04.07.2021 в 14:03
Ну что сейчас балабонить?
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+5
0
avatar
2.dc (Николаев)
04.07.2021 в 14:11
Дык он и не сказал ничего. Просто озвучил словесный шаблон "Ни А чем" для универсального употребления на любой случай ...
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+4
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
04.07.2021 в 14:01
Неужто и 0-8 вам по плечу?!!
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+8
0
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 15:03
Пардон, лучше 2-8... не будем такими уж жестокими..
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+1
0


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