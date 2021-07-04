Павлов: Если Шевченко согласится остаться, мы все должны будем его за это поблагодарить

Бывший тренер "Ворсклы", "Мариуполя", "Динамо" и "Днепра" Николай Павлов прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020:

" – Никто не ожидал, что украинцы дойдут до четвертьфинала. Если бы кто-то это сказал до начала чемпионата Европы, что мы будем в 1/4 финала, то никто бы не поверил.

– Результат есть, но игра не впечатлила.

– Я игру не обсуждаю. Это дело тренеров и экспертов, которые ходят, слушают, смотрят. Я этим давно уже не занимаюсь.

– Кто больше всего понравился среди украинцев на Евро?

– Бущан. Он столько вытащил в первых матчах.

– От кого ожидали большего?

– Не знаю. Это анализировать надо, а я этим не занимался.

– Кто должен тренировать сборную Украины в отборе к ЧМ-2022?

– Андрей Шевченко, если он захочет.

– Менять тренера не надо?

– Нет, конечно. Если Шевченко согласится, мы все должны будем его за это поблагодарить", - сказал Павлов.