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Павлов: Если Шевченко согласится остаться, мы все должны будем его за это поблагодарить
Менять его не надо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Ворсклы", "Мариуполя", "Динамо" и "Днепра" Николай Павлов прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020:
" – Никто не ожидал, что украинцы дойдут до четвертьфинала. Если бы кто-то это сказал до начала чемпионата Европы, что мы будем в 1/4 финала, то никто бы не поверил.
– Результат есть, но игра не впечатлила.
– Я игру не обсуждаю. Это дело тренеров и экспертов, которые ходят, слушают, смотрят. Я этим давно уже не занимаюсь.
– Кто больше всего понравился среди украинцев на Евро?
– Бущан. Он столько вытащил в первых матчах.
– От кого ожидали большего?
– Не знаю. Это анализировать надо, а я этим не занимался.
– Кто должен тренировать сборную Украины в отборе к ЧМ-2022?
– Андрей Шевченко, если он захочет.
– Менять тренера не надо?
– Нет, конечно. Если Шевченко согласится, мы все должны будем его за это поблагодарить", - сказал Павлов.
Напомним, что контракт тренерского штаба сборной Украины действителен до конца 2022-го года
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