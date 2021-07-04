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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Павлов: Если Шевченко согласится остаться, мы все должны будем его за это поблагодарить

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

Менять его не надо

Павлов: Если Шевченко согласится остаться, мы все должны будем его за это поблагодарить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Ворсклы", "Мариуполя", "Динамо" и "Днепра" Николай Павлов прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020:

" – Никто не ожидал, что украинцы дойдут до четвертьфинала. Если бы кто-то это сказал до начала чемпионата Европы, что мы будем в 1/4 финала, то никто бы не поверил.

– Результат есть, но игра не впечатлила.

– Я игру не обсуждаю. Это дело тренеров и экспертов, которые ходят, слушают, смотрят. Я этим давно уже не занимаюсь.

– Кто больше всего понравился среди украинцев на Евро?

– Бущан. Он столько вытащил в первых матчах.

– От кого ожидали большего?

– Не знаю. Это анализировать надо, а я этим не занимался.

– Кто должен тренировать сборную Украины в отборе к ЧМ-2022?

– Андрей Шевченко, если он захочет.

– Менять тренера не надо?

– Нет, конечно. Если Шевченко согласится, мы все должны будем его за это поблагодарить", - сказал Павлов.

Напомним, что контракт тренерского штаба сборной Украины действителен до конца 2022-го года

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В статье: Андрей Шевченко Николай Павлов Украина Евро-2020
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (23)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.07.2021 в 16:11
Пусть не соглашаться!
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
04.07.2021 в 15:57
Поблагодарить можно разве что за отбор к евро.На евро удачного было- 10мин с нидерландами, тайм с македонией и Матч со шведами, даже до двух матчей не дотянуть.10 голов за 5 игр , сумбурная игра , непонятный состав.Спасибо Шева и досвидания
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0
0
alex.belogubko (одесса)
04.07.2021 в 15:56
Там же Ротань ждёт это место --его молодежка проиграла ЧЕ потом турнир в Анталии но взяли бронзу на турнире Лобана правда проиграли 2 матча но играли 3 команды -поэтому 3 место и бронза --пора на повышение (угробил молодёжку )
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0
0
kalan-86 (Анкара)
04.07.2021 в 15:05
Спасибо Шева и весь тренерский штаб! Надеюсь он останется.
Ответить
0
-2
Wolodya (Тернопіль)
04.07.2021 в 14:54
За що дякувати???
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+1
-1
Daddygo (Харьков)
04.07.2021 в 15:14
За выход на евро хотя бы
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+1
-1
Pianist (Киев)
04.07.2021 в 14:42
Кум Павелко со супер схемами. А не тренер он. Буяльский ему не подходит, зато Судаков и Пятов у него в обойме, Марлос святой. Кумовство, политика, договорняки и сплошные мутки. Вот чем запомнился Шевченко в сборной.
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+4
-3
Wolodya (Тернопіль)
04.07.2021 в 14:55
якраз шахтарівці і не грали на Євро, а тільки київські, не морози гівна.
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+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
04.07.2021 в 14:36
фарт и шара--- да...это при нем было. были и яркие Победы. но общее впечатление на фоне лучших сборных континента, присутствующих на данном Евро печальное.
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+3
-1
sergio07 (Запоріжжя)
04.07.2021 в 14:25
Після минулої зими Шева-тренер для збірної закінчився. Йому можна подякувати за вихід на це Євро, за гру і результатити Ліги Націй обох сезонів. Але що почалося навесні? Фіни, казахи, Бахрейн... Початок кампанії ЧС-2022, а також підготовка до Євро в України йшла найдовше - і якийся пшик. Соболь, Безус, Попов, Тимчик, Судаков, Довбик - награли на Євро разом не більше 20 хвилин!!! Плюс недоліковані Циганков і Степаненко, не в формі Малиновський і Марлос. Тренеру двійка!
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+5
-2
Mexxxxx (Просяная)
04.07.2021 в 14:21
За что именно благодарить если останется, он не уточнил
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+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2021 в 14:24
Це й довбогрьбу ясно
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0
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
04.07.2021 в 14:21
Ми будемо йому дуже вдячні якщо він залишиться ..... в Лондоні. Дякую вам Андрій Миколайович за все, але далі з Вами розвитку збірної не видно.
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+7
-1
kalan-86 (Анкара)
04.07.2021 в 15:31
Предложите вариант получше.
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
04.07.2021 в 15:54
Ребров, Маркевич, иностранец
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.07.2021 в 14:20
Не погодиться, на жаль...Думаю, візьме клуб в Італії або АПЛ
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+1
0
vituynia (Черкассы)
04.07.2021 в 14:19
Началось,Шева ещё не прилетел,а уже подхалимы соломку стелят.
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+6
-1
учитель футбола (Львов)
04.07.2021 в 14:10
сколько тебе заплатили,старый марозматик?Куда его оставлять?
Ответить
+5
-1
tamerlan58 (Львов)
04.07.2021 в 14:09
Я проти Шеви. Голосування відкрите !!!!!
Ответить
+10
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 15:29
голосування красномовне..
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0
0
сиси кейтч (Херсон)
04.07.2021 в 14:07
павлов отсоси у него еще чмошник
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+4
-4
gychek (львов)
04.07.2021 в 14:02
Він не тренер!Він ставленник Федерації,так я і Ротань..Тренер,це коли тренує команду УПЛ і вона добивається успіхів.........Слабо.пане Андрію?Я б ,якби мені запропонували тренувати збірну,ніколи не б не тренував.Де досвід,де напрцювання????
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+12
-1
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 15:31
Він просто ще теля, якого водять на ціпку.
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0
0


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