Сабо - после матча с Англией: 0:4 – это еще нормально

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал матч с Англией (0:4) в 1/4 финала Евро-2020 и остальные игры турнира:

– Не ожидал такого счета в матче с Англией. Надеялся, что наши игроки восстановились после встречи со шведами, но оказалось, что я был неправ. Видно было, что наши ребята уставшие. Тренерскому штабу надо было выпустить более свежих игроков, есть же скамейка.

Англичане были сильнее и свежее, никуда от этого не деться. 0:4 – это еще нормально, потому что четвертый мяч был забит только на 63-й минуте, но англичане остановились. Они начали перекидывать мяч на своей половине, а мы им не мешали. Стали в центре поля и смотрели, как Англия передает друг другу мяч на своей половине. Игра уже была сделана. Не надо впадать в эйфорию, мол, мы такие сильные. Нет. У нас есть свои места. Не надо многим говорить, что вот мы, вот мы. Мы – не топ-команда, никуда мы от этого не денемся. То, что мы в топ-8 Евро – уже хорошо. Но считайте, что нам повезло с 3-м местом с 3 очками. Нужно оценивать свои силы, а не думать о том, чтобы мы обыграли Францию, Англию и другие команды.

Игрой сборной Украины я не восхищен, мы проиграли 3 матча. Мне понравилась только встреча с Нидерландами. А во втором тайме матча с Северной Македонией мы уже держались за счет 2:1 и отбивались как могли. А потом проиграли Австрии, игра с нашей стороны была слабой и ужасной. А шведы сами виноваты, потому что выложились в матче с поляками, чтобы победить, хотя им было достаточно и 2:2. А на нас у них не хватило сил.

– Кого выделите среди игроков сборной Украины на Евро?

– Бущан – №1. Он ворвался в основной состав сборной и "Динамо". Забарный, но в последнем матче он уже тоже был уставшим. Молодой мальчик, этого стоило ожидать. Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне так не понравился.

– Кто должен готовить сборную Украины к ЧМ-2022?

– Только Шевченко, однозначно. Он как был хорошим тренером, так и остался. У него и помощники хорошие. Пока Шевченко, никаких вопросов о его смене даже не должно стоять, – сказал Сабо.