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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Левченко: После 50-й минуты нужно было выпускать Довбика, Тымчика и Судакова. Пропустили бы еще 3 мяча – не страшно

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Эксперт недоволен решениями Шевченко

Левченко: После 50-й минуты нужно было выпускать Довбика, Тымчика и Судакова. Пропустили бы еще 3 мяча – не страшно

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал тройную замену в конце матча с Англией (0:4), которую Андрей Шевченко не успел сделать:

"Конечно же, после 50-й минуты, после 0:3, нужно было выпускать Довбика, Тымчика и Судакова. Пропустили бы еще 3 мяча – не страшно.

Ребята бы получили колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комичная попытка замены на 89-й минуте", – написал Левченко.

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В статье: молодежная сборная Украины Евгений Левченко Евро-2020 Национальная сборная Англии
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(8 голосов)
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Комментарии (7)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.07.2021 в 15:57
Согласен 100%
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2021 в 15:08
Судакова Шеві явно навязали. Пропоную його поставити у статті на Францію у Києві
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+2
-1
aleks68
04.07.2021 в 15:36
прикрой хлебало "эксперт"занюханный
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2021 в 15:06
Шевченко випускає гравців в угоду якихось замовлень а не в угоду результату команди. Тому ми і бачимо такий бардак і зі складом і з змінами.
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+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
04.07.2021 в 14:59
Абсолютно підтримую Левченка в цьому питанні.
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+3
-2
sergio07 (Запоріжжя)
04.07.2021 в 14:59
Згоден. Лише замість Судакова - Безуса.
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+3
-1
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 15:45
Да у Безуса что то с плечем.
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0
0


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