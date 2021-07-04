Национальная сборная Украины
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Левченко: После 50-й минуты нужно было выпускать Довбика, Тымчика и Судакова. Пропустили бы еще 3 мяча – не страшно
Эксперт недоволен решениями Шевченко
Экс-игрок сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал тройную замену в конце матча с Англией (0:4), которую Андрей Шевченко не успел сделать:
"Конечно же, после 50-й минуты, после 0:3, нужно было выпускать Довбика, Тымчика и Судакова. Пропустили бы еще 3 мяча – не страшно.
Ребята бы получили колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комичная попытка замены на 89-й минуте", – написал Левченко.
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Источник:Твиттер Левченко
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Комментарии (7)
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Artemanat (Кривой Рог)
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belarus_1978 (Киев)
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