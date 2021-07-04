ВИДЕО, как фанаты поддерживают сборную Украины после поражения от Англии

Национальная сборная Украины вчера завершила свои выступления на Евро-2020 разгромным поражением от англичан в четвертьфинале турнира.

Сразу после финального свистка игроки отправились к огромному фан-сектору с сине-желтой символикой на “Стадио Олимпико”. Затем футболисты поехали в гостиницу, где их встретили болельщики. Некоторые игроки оставили автографы, а особенно повезло двух маленьким девочкам.