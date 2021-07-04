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Бущан признан Львом матча против Англии
Болельщики сделали свой выбор
Футбол 1/2/3/Автор невідомий
В рамках 1/4 финала Чемпионата Европы-2020 сборная Украины уступила сборной Англии на "Стадио Олимпико" в Риме со счетом 0:4.
На протяжении всего матча болельщики голосовали за лучшего игрока поединка по их мнению, и в итоге эту награду получил голкипер "сине-желтых" Георгий Бущан.
Он провел на поле все 90 минут и записал в свой актив два сейва. Вратарь собрал 44% голосов. На втором расположился Роман Яремчук (11%), на третьем - Николай Шапаренко (10%).
Отметим, что лучшим игроком матчем среди двух команд по версии УЕФА стал нападающий англичан Кейн, который записал в свой актив дубль.
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