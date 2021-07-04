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Бущан признан Львом матча против Англии

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Болельщики сделали свой выбор

Бущан признан Львом матча против Англии

Футбол 1/2/3/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 1/4 финала Чемпионата Европы-2020 сборная Украины уступила сборной Англии на "Стадио Олимпико" в Риме со счетом 0:4.

На протяжении всего матча болельщики голосовали за лучшего игрока поединка по их мнению, и в итоге эту награду получил голкипер "сине-желтых" Георгий Бущан.

Он провел на поле все 90 минут и записал в свой актив два сейва. Вратарь собрал 44% голосов. На втором расположился Роман Яремчук (11%), на третьем - Николай Шапаренко (10%).

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Отметим, что лучшим игроком матчем среди двух команд по версии УЕФА стал нападающий англичан Кейн, который записал в свой актив дубль.

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В статье: Украина Англия Георгий Бущан Евро-2020
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Источник:
Футбол 1

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.07.2021 в 16:10
Я ещё такого не видел!)))) Четвёрку хапнул и герой! Единственный кого надеяться продать!))))))
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