УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

Сборная Украины заработала 16 миллионов евро благодаря своим результатам на Евро-2020.

9,25 миллиона евро полагается уже за то, что команда стала одной из 24 стран-участниц Евро.

За победу над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе полагается еще 1,5 миллиона евро. За выход в 1/8 Евро – 2 миллиона евро. За выход в 1/4 Евро – 3,25 миллиона евро.

Итого УАФ получит 16 миллионов евро.