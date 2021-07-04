  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда показала неплохой результат

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины заработала 16 миллионов евро благодаря своим результатам на Евро-2020.

9,25 миллиона евро полагается уже за то, что команда стала одной из 24 стран-участниц Евро.

За победу над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе полагается еще 1,5 миллиона евро. За выход в 1/8 Евро – 2 миллиона евро. За выход в 1/4 Евро – 3,25 миллиона евро.

Итого УАФ получит 16 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 Национальная сборная Англии УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
04.07.2021 в 16:08
Саме прискорбно що всі бабки підуть на овер дорогущий тренерськи штаб Шеви а не на розвиток дитячого футболу(. Мені здається більшість тренерів могли б продемонструвати не гірший результат ніж Шева і його банда. Натужна перемога над 64 командою рейтинга і нічя з Шведами.... такий собі результат, нам дуже повезло здобути той результат який отримали. А щоб не сподіватись на удачу на наступних турнірах потрібно розвивати дитячий футбол бо Шева дивиться на лаву запасних і не бачить хто може посилити склад.... йому краще подивитись у свою кишеню, своїх помічників і кума. Нам потрібно вкладати гроші не в тренерський штаб явно!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...