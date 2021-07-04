Национальная сборная Украины
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УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
Команда показала неплохой результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины заработала 16 миллионов евро благодаря своим результатам на Евро-2020.
9,25 миллиона евро полагается уже за то, что команда стала одной из 24 стран-участниц Евро.
За победу над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе полагается еще 1,5 миллиона евро. За выход в 1/8 Евро – 2 миллиона евро. За выход в 1/4 Евро – 3,25 миллиона евро.
Итого УАФ получит 16 миллионов евро.
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Источник:Сайт УЕФА
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royalstas (Вінниця)
04.07.2021 в 16:08
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