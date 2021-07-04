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Кривцов: Вроде бы связки целые, но колено отекшее

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сергей не полетел с командой в Киев, а остался в Риме

Кривцов: Вроде бы связки целые, но колено отекшее

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Защитник национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал травму, которую получил в поединке с Англией в рамках 1/4 Евро-2020.

"Вчера мне сделали МРТ, мы сразу после игры поехали в клинику. Вроде бы связки целые, но вопрос – почему колено отекшее. Завтра в Риме будем встречаться с профессором одной из клиник и, исходя из этого осмотра, будем определяться, что делать дальше.

Я остался в Риме, потому что смысла лететь в Киев нет, если нужна какая-то операция, то ее можно будет сделать здесь.

В момент травмы я почувствовал неприятное ощущение, что колено ушло назад. А затем ощутил какую-то нестабильность в суставе. Никакой сильной боли не было, но было ощущение резкого дискомфорта – колено сразу опухло", – рассказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Англия
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Источник:
Фокус

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Комментарии (5)
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таврия19752009 (симферополь)
04.07.2021 в 18:33
Всем отписавшимся троллям предлагаю такую же травму
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0
0
Джин Тоник (R)
04.07.2021 в 17:26
Позорнік
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
04.07.2021 в 17:05
Уёб.ще и симулянт трусливый
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+1
-1
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ШашлычОк (Черкассы)
04.07.2021 в 16:40
глянул фигня дело и в нору типа это не я это они проиграли .по кротовски 100%
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+1
-2
Джин Тоник (R)
04.07.2021 в 17:20
я давно говорю чтоб кротов не брать в сборную.
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0
-1


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