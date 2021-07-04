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Кривцов: Вроде бы связки целые, но колено отекшее
Сергей не полетел с командой в Киев, а остался в Риме
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Защитник национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал травму, которую получил в поединке с Англией в рамках 1/4 Евро-2020.
"Вчера мне сделали МРТ, мы сразу после игры поехали в клинику. Вроде бы связки целые, но вопрос – почему колено отекшее. Завтра в Риме будем встречаться с профессором одной из клиник и, исходя из этого осмотра, будем определяться, что делать дальше.
Я остался в Риме, потому что смысла лететь в Киев нет, если нужна какая-то операция, то ее можно будет сделать здесь.
В момент травмы я почувствовал неприятное ощущение, что колено ушло назад. А затем ощутил какую-то нестабильность в суставе. Никакой сильной боли не было, но было ощущение резкого дискомфорта – колено сразу опухло", – рассказал Кривцов.
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