Кривцов: Вроде бы связки целые, но колено отекшее

Защитник национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал травму, которую получил в поединке с Англией в рамках 1/4 Евро-2020.

"Вчера мне сделали МРТ, мы сразу после игры поехали в клинику. Вроде бы связки целые, но вопрос – почему колено отекшее. Завтра в Риме будем встречаться с профессором одной из клиник и, исходя из этого осмотра, будем определяться, что делать дальше.

Я остался в Риме, потому что смысла лететь в Киев нет, если нужна какая-то операция, то ее можно будет сделать здесь.

В момент травмы я почувствовал неприятное ощущение, что колено ушло назад. А затем ощутил какую-то нестабильность в суставе. Никакой сильной боли не было, но было ощущение резкого дискомфорта – колено сразу опухло", – рассказал Кривцов.