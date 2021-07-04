Караваев: Не сказал бы, что отсутствие Малиновского сильно повлияла на игру

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение в четвертьфинале Евро-2020 от Англии.

"Конечно, тяжелый матч, очень много голов пропустили, почти все - после стандартов. Особенно обидно, что на первых минутах в обоих таймах пропустили по голу. Это сильно бьет по психологии. Мы готовились к сопернику, знали, что они прекрасно ищут зоны с игроками. Даже после первого гола мы действовали хорошо, особенно не давали англичанам создавать моменты. У нас были шансы, можно было что-то из них выжать.

Но класс остается классом. Здесь нужна концентрация каждую секунду. Ведь когда даешь небольшой промежуток, то на таком уровне этого не прощают. И, конечно, нам нужно очень много внимания уделять стандартам.

Даже уступая в росте, можно выигрывать борьбу в высоких игроков. Главное - правильно размещаться и выполнять необходимые действия. Но англичане очень хорошо действовали при стандартах. Мы потеряли концентрацию, и нам забивали следующим образом.

Отсутствие Малиновского? У нас все равны - любой игрок может выйти на поле и сыграть на любой позиции. У нас очень серьезная конкуренция. Не сказал бы, что отсутствие Руслана сильно повлияла на игру. В первом тайме мы очень хорошо действовали, перекрывали зоны. Конечно, всегда хочется, чтобы было усиление, особенно при выходе на замену.

Это поражение смазало общее впечатление от нашего выступления на Евро, поскольку мы по-другому готовились к матчу. Даже не думали о негативном результат. Мы играли на результат, даже если пропустили быстрый мяч. В первом тайме играли неплохо, но пропущенный гол в начале второго тайма очень сильно подкосил команду ", - рассказал Караваев.