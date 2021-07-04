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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко: Я благодарен ребятам за самоотдачу и за желание

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Коуч главной команды страны обратился к фанатам

Шевченко: Я благодарен ребятам за самоотдачу и за желание

Павло Кубанов / УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков национальной команды по прибытии в Борисполь.

"Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку.

Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!" – сказал Шевченко.

Украина заняла 3-е место в группе, в 1/8 обыграла Швецию, а в четвертьфинале уступила для Англии.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (18)
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Serega1111 (Киев)
04.07.2021 в 20:42
Все эти "хорошие мины при плохой игре" в исполнении игроков, тренеров и функционеров СбУ выглядят не совсем уместными
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oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 20:16
Шевченко почувствовал поддержку Павелка. Павелка почувствовал поддержку Шевченко:))) а по факту все просто. Льётся со всех утегов вода, что бы на неприятные вопросы отвечать не пришлось. Вот такая вот у кумовьев детская хитрость:)))
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0
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Хмельничанин (Хмельницький)
04.07.2021 в 19:36
На жаль Андрюшо в наступному рейтингу ФІФА ми не будемо 8-ю командою з Європи хоча і зіграли в чвертьфіналі ЄВРО-2020. Для тебе скажу свою думку, яку на жаль ти не врахуєш: з 24-х збірних на цьому ЄВРО найгірша по грі та найслабша це збірна Росії. Далі Україна та Мекедонія. Україну можна поставити вище через те що виграла в Македонії. В цьому році ти просрав всю свою теорію про стиль збірної України, яку ти вибудовував чотири роки. Вболівальники України напевно задоволені результатом, але не якістю гри. На ЄВРО-2016 Фоменко обісрався за міною в останьому матчі Тимощука (свою суть Толян показав згодом). А ти обісрався тройною заміною в кінці матчу яку так і не зміг провести. Тобі Андрій велике дякуємо! Звільни місце для Реброва.
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 19:42
Україна 23-я, а Росія 24-а по якості гри? Ну ти ба, і тут ми сусіди!
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0
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Хмельничанин (Хмельницький)
04.07.2021 в 19:50
На превеликий жаль сусіда не обирають.
+1
0
Днепрянин (Дніпро)
04.07.2021 в 19:32
Бездарности. Дворовая команда. Позорище..
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+2
-1
viajador (то є Кошмарів Ситі )
04.07.2021 в 19:14
Андріє Миколайовичу, ми, багатомільйонна армія уболівальників безмежно Вам вдячні за історичні і фантастичні гру та результати, досягнуті на цьому Євро! Несамовита самовідданість гравців та Ваш особистий тренерський талант гідні ПЕРЕМОЗІ НА ЄВРО2020, а не випадковій поразці за сприяння англійцям низькофахового судді!!!!!!!!!!!!! В серці кожного ураїнця лише один чемпіон ЄВРО2020 - ЗБІРНА УКРАЇНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Завжди разом до кінця!!!!!! Ми, уболівальники - ваш 12-й гравець!!! ЗАВЖДИ ВАМ ВІРНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+3
-4
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2.dc (Николаев)
04.07.2021 в 19:35
))) ... Кошмары жгут не по-детски ... )))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 19:44
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0
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Serega1111 (Киев)
04.07.2021 в 20:42
Вот что бояра животворящая с ка.ца.пней делает...
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0
MaximSK (Киев)
04.07.2021 в 19:10
Результат вроде отличный, но было много провальных игр. С Нидерланды полтора тайма. с Македонией второй тайм, с Австрией и Англией все 90 минут провалили. Нужно что-то делать с обороной, в этом компоненте мы сейчас уступаем и Чехии, и Швейцарии, и Дании. Мы разучились защищаться. Наверное 4 с минусом можно поставить. Дальше надо уже переключаться на отбор в ЧМ, там ситуация очень трудная, надо бороться за второе место в группе.
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 19:37
Та там всё уже.. Ситуация из четырёх букв.. Ж О П А
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2021 в 19:06
Сборную ты не сделал, отдав предпочтение схемам Павелка...
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+2
-3
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2.dc (Николаев)
04.07.2021 в 19:06
Андрей Николаевич, но это только половина команды. А за долготерпение, за фактическую ненужность второй половины ... или они в спиче прошли по категории "футбольных болельщиков" ... ?(
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
04.07.2021 в 19:00
Шевченко повторил достижение Блохина проиграв в 1/4 финала с тем же счётом. Какая тут благодарность?
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-2
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 19:32
Нет уж, позвольте, позвольте.. Блохин проиграл 0-3 в 1/4 финала ЧМ Шева таки побил Блохина.
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0
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 18:48
Начал за болельщиков, а кончил ребятами.. "Андрюша и ребята." Сериал из 5 серий. ))
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+4
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
04.07.2021 в 19:17
Андрюша и 11 козлят.
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+3
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