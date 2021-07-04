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Шевченко: Я благодарен ребятам за самоотдачу и за желание
Коуч главной команды страны обратился к фанатам
Павло Кубанов / УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков национальной команды по прибытии в Борисполь.
"Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку.
Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!" – сказал Шевченко.
Украина заняла 3-е место в группе, в 1/8 обыграла Швецию, а в четвертьфинале уступила для Англии.
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