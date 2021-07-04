Национальная сборная Украины
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Украинцы встретили сборную в Борисполе
Команда уже в Украине
Сайт УАФ
Сегодня в аэропорту Борисполь состоялась торжественная встреча болельщиков с главной командой страны, прилетевшей домой после матча 1/4 Евро-2020 с командой Англии.
В аэропорту собрались тысячи украинский с национальной символикой, которые приветствовали команду.
К событию присоединились лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и рэпер Ярмак, которые вместе с болельщиками исполнили в честь команды Гимн Украины.
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Источник:Сайт УАФ
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Комментарии (11)
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