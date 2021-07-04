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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинцы встретили сборную в Борисполе

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Команда уже в Украине

Украинцы встретили сборную в Борисполе

Сайт УАФ

Новина українською

Сегодня в аэропорту Борисполь состоялась торжественная встреча болельщиков с главной командой страны, прилетевшей домой после матча 1/4 Евро-2020 с командой Англии.

В аэропорту собрались тысячи украинский с национальной символикой, которые приветствовали команду.

К событию присоединились лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и рэпер Ярмак, которые вместе с болельщиками исполнили в честь команды Гимн Украины.

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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 Национальная сборная Англии
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Источник:
Сайт УАФ

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Комментарии (11)
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Хмельничанин (Хмельницький)
04.07.2021 в 20:54
А Малиновський прилетів до Києва чи поїхав у Бергамо? Щось я його незамітив. Нова інфа: Щева підписав контраект з Епіцентром Дунаївці. Бачили скільки прапорів Епіцентру його зустрічали. Зарплата 15000 гривень в місяць та житло на станції Дукнаївці. Клас.
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0
0
avatar
dimonxman again (London)
04.07.2021 в 20:50
Очень похоже на зоготовочку. Даже видно кто организатор! Епицентр забыл отсортировать флаги и ткнул людям все что было.... Или просто мероприятие перепутали.... хрен поймешь :)))
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+3
-1
Джин Тоник (R)
04.07.2021 в 20:36
Жаль не нашлось мужиков чтоб в морду дать этим «футболистам»
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+3
-1
Карибський Українець (Kingstown)
04.07.2021 в 20:43
піди своїм дай, лапотник
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
04.07.2021 в 20:12
Гимн спели, флагами заготовленными помахали.. :))
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+4
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 19:54
Пыхатые и свидомые, а вам ничего не напоминают эти многочисленные заранее кем-то привезённые украинские флаги? Не? То то же. А вы ещё на Совок пиз@ите... Тьфу..
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+5
-9
Шурик_ОК (Київ)
04.07.2021 в 20:04
Слышь ЧМО, закрой хлебало.
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+6
-3
octavi4 (Warszawa)
04.07.2021 в 20:40
Такая же мысль проскочила про флаги :)))))
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+2
-1
ober (одесса)
04.07.2021 в 20:47
а тебе не кажется что ты скоро допиз@дишся?
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
04.07.2021 в 19:49
Шо то у Зини лицо недовольное. Видать яйцо таки долетело до адресата..
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+4
-5
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dimonxman again (London)
04.07.2021 в 20:46
"Тихо б..." - он сказал нам всем молчать, не возбухай! :)
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+1
-1


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