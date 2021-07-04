Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денисов: Результаты – очень неоднозначные. Игра с Англией очень смазывает впечатление
Ведущий разочарован результатом сборной
Футбол 1/2/3/Автор невідомий
Футбольный эксперт, ведущий каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020:
"Из команд, занявших третьи места, мы были худшей из лучших. Мы прошли из-за того, что смогли забивать в каждом матче, за исключением игры с Австрией.
Результаты – очень неоднозначные. Кроме Македонии, мы нигде не считались фаворитами. Игра с Англией очень смазывает впечатление", - сказал Денисов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол 1/2/3
Популярное сейчас
- Защитник Шахтера может покинуть клуб ради Копенгагена
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Копа Америка: Аргентина выходит в полуфинал под феерию Месси, Уругвай вылетает
- “Очевидное превосходство, удобный соперник”. Что говорят в Англии о четвертьфинале с Украиной
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bombard (Харьков)
04.07.2021 в 20:48
Ответить
0
-1
NEMO1609 (KOTOROGONET)
04.07.2021 в 20:19
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...