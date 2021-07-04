Денисов: Результаты – очень неоднозначные. Игра с Англией очень смазывает впечатление

Футбольный эксперт, ведущий каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020:

"Из команд, занявших третьи места, мы были худшей из лучших. Мы прошли из-за того, что смогли забивать в каждом матче, за исключением игры с Австрией.

Результаты – очень неоднозначные. Кроме Македонии, мы нигде не считались фаворитами. Игра с Англией очень смазывает впечатление", - сказал Денисов.