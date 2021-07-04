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Национальная сборная Украины

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Денисов: Результаты – очень неоднозначные. Игра с Англией очень смазывает впечатление

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ведущий разочарован результатом сборной

Денисов: Результаты – очень неоднозначные. Игра с Англией очень смазывает впечатление

Футбол 1/2/3/Автор невідомий

Новина українською

Футбольный эксперт, ведущий каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020:

"Из команд, занявших третьи места, мы были худшей из лучших. Мы прошли из-за того, что смогли забивать в каждом матче, за исключением игры с Австрией.

Результаты – очень неоднозначные. Кроме Македонии, мы нигде не считались фаворитами. Игра с Англией очень смазывает впечатление", - сказал Денисов.

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В статье: Национальная сборная Украины Александр Денисов Евро-2020 Национальная сборная Англии
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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bombard (Харьков)
04.07.2021 в 20:48
Парадокс, но лучше было бы не проходить шведов, а проиграть им чисто в лотерее - по пенальти. Тогда фаны поблагодарили бы сборную за достойную игру и за хорошее турнирное достижение. А так... сравниваем теперь наших с англичанами и снова кричим, что всё в нашем футбольном "королевстве" плохо.
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NEMO1609 (KOTOROGONET)
04.07.2021 в 20:19
Об'єктивно.
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